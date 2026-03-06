A tanítás, amely az életre vezet – Nagyböjti lelkigyakorlat Udvardy György érsekkel (3. rész)

Udvardy György érsek hathetes nagyböjti lelkigyakorlattal segíti a Veszprémi Főegyházmegye híveit az elmélyülésben és a keresztény beavatás útjának újragondolásában. Március 5-én a veszprémi Feltámadt Üdvözítő-templomban elhangzott harmadik elmélkedésében arra buzdított, hogy nagyböjtben különösen figyeljünk Isten igéjére és az Egyház tanítására.

„Közös nagyböjti készületünkben Isten igéjére, az Egyház tanítására akarunk figyelni, és engedelmes gyermekeiként az Egyháznak alávetjük magunkat a bűnbánatnak, hogy az Isten megtisztítson bennünket, jobban ismerjük őt, és krisztusibb életet tudjunk élni” – fogalmazott köszöntőjében a főpásztor.

Homíliájában Udvardy György érsek rámutatott: az idei nagyböjti lelkigyakorlat során annak az útnak az állomásait járják végig, amelyet egy felnőtt megtérő ember tesz meg az Egyház életében.

Az első alkalom a befogadásról szólt: az Egyház Krisztus nevében befogadja azt az embert, aki kérdéseivel, bizonytalanságaival, gyengeségeivel együtt kopogtat az ajtaján. A második alkalmon a küzdelemről volt szó: az emberért folyó lelki harcról, amelyben Isten hívása és a rossz kísértése egyaránt jelen van – emlékeztetett a veszprémi érsek. Harmadik katekézisében pedig arra irányította a figyelmet, hogyan tanít bennünket az Egyház, és milyen lelki kincseket ad a nagyböjti időszakban.

A Szentírást olvasva a saját életünket szemléljük Krisztus tekintetével

Jézus Krisztus személyét elsősorban a Szentíráson keresztül ismerhetjük meg – szögezte le a főpásztor. – Az Egyház közössége őrzi és értelmezi Isten igéjét, amely a liturgiában, az imádságban és a személyes elmélkedésben is megszólítja az embert. 

Amikor a Szentírást olvassuk, valójában saját életünket szemléljük Krisztus tekintetével. Az evangélium segít megérteni életünk eseményeit, döntéseit, és rámutat arra, min kell változtatnunk – fogalmazott Udvardy György. Példaként az emmauszi tanítványok történetét említette:

a reményvesztett tanítványok mellé szegődő Jézus az írások magyarázatával segítette őket, hogy újra megértsék saját életüket és küldetésüket.

A katekézis másik fontos témája a parancsok szerepe volt. Ezzel kapcsolatban az érsek rámutatott: a keresztény ember számára a törvény nem korlátozás, hanem életre vezető út. A tízparancsolat, a boldogságmondások vagy az ellenség szeretetének parancsa mind olyan tanítások, amelyek az ember javát és jövőjét szolgálják. Ha ezek eltűnnek az életből, az ember és a társadalom is könnyen a pusztulás felé sodródhat.

Az imádság találkozás a minket kereső Istennel

Az imádság jelentőségéről szólva a főpásztor kiemelte: az ima nem csupán az ember Istenhez fordulása, hanem annak felismerése, hogy

Isten maga vágyakozik az emberrel való találkozásra.

Ennek gyönyörű példája a szamáriai asszony története, amikor Jézus a kútnál megszólítja az asszonyt: „Adj innom!” – ezzel mutatva, hogy Isten keresi az embert és kapcsolatba akar lépni vele.

A szentségek és a közösség ereje

A nagyböjt arra is emlékeztet, hogy a keresztény élet forrásai a szentségek. A keresztségben Isten gyermekei lettünk, az Eucharisztiában Krisztus életéből részesedünk, a bűnbocsánat szentsége pedig újra és újra megerősít bennünket az úton.

Az Egyház ugyanakkor közösség is, amely nem csupán választott emberi kapcsolatokból áll, hanem a keresztség által létrejövő testvériségből – hangsúlyozta az érsek.

Katekézise végén Udvardy György a szolgálat fontosságára hívta fel a figyelmet. Az Egyház nem a lehetőségek hiányában szenved, hanem sokszor abban, hogy kevés az ember, aki kész szolgálni másokat. A keresztény ember hivatása az, hogy a közösségért, a rászorulókért és a társadalom javáért is felelősséget vállaljon.

A veszprémi érsek homíliáját teljes terjedelmében ITT olvashatják.

A szentmise végén a főpásztor emlékeztetett: az Eucharisztiában abból a kehelyből részesedünk, amelyet Krisztus ivott ki. Ez egyszerre jelenti a szenvedést és a megpróbáltatást, ugyanakkor az üdvösség és a feltámadás reményét is.

Egyek vagyunk Krisztus életében, és egyek abban is, hogy meg akarunk újulni a hozzá való tartozásunkban”

– hangsúlyozta Udvardy György érsek.

A nagyböjti lelkigyakorlat-sorozat március 11-én, szerdán folytatódik.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

