A városmajoriak Szupersztárja húsvétra – Varga Balázs Webber rockoperájáról

Rendezője a cserkész, egyetemi hallgató Varga Balázs – adta hírül a Városmajori Híradó. Az időszaki kiadvány szerkesztője, Jeney Attila kérdezte a természetesen ugyancsak majori kötődésű, színjátszó körökben közreműködő fiatal alkotót. Beszélgetetésükből kiderül: az előadás huszonhat szereplős, többségében volt majori hittanosok, cserkészek, fiatalok és felnőttek. „Jézust a remek hangú Rahner Márton alakítja, Júdás szerepében Semsey Gábort, Mária Magdolnaként Gelley Verust, Heródesként Gelley Botondot, Pilátusként Tamás Jeromost, Kajafásként Mihálffy Imrét, Péter szerepében Németh Bendegúzt láthatjuk majd, míg Annást és a másik két főpapot Illényi János, Csanády Dávid és Kincses Ábel személyesítik meg. Más majoriak mellett barátok és ismerősök alkotják a »népet«”…

Az előadás ötlete 2018–19-ben, a hagyományos karácsonyi pásztorjáték szervezése kapcsán pattant ki Varga Balázs fejéből, miután látta a rengeteg majori lelkesedését. A Jézus Krisztus Szupersztár pedig régi kedvence, amely a húsvéti ünnepkörre gondolva adta is magát. 2020 januárja a szereplők verbuválásával, „csapatépítéssel” telt, a résztvevők március közepéig hetente kétszer jöttek össze próbálni a darabot. A koronavírus-járvány aztán hosszabb időre megszakította a projektet, csak tavaly ősztől indulhattak újra a vasárnapi próbák a felújított városmajori kistemplomban.

Varga Balázs két év alatt alaposan beleásta magát Andrew Lloyd Webber művébe. Úgy érzi, hogy a rendezésében kialakított és színpadra álmodott darab mondanivalója mély és sokatmondó lesz. Mint mondja, lehet, hogy valakinek „sok”, de nem fél a fogadtatástól. Őt is foglalkoztatja a nyugtalanító kérdés: ha ma jönne el közénk Jézus, vajon ugyanúgy megölnénk-e őt, ugyanúgy meg kellene halnia, mint kétezer évvel ezelőtt? Az előadást úgy szeretné megvalósítani, hogy a néző érezze: ő is ott van a színpadon, és Jézusnak érte is meg kell halnia. Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódik Júdás szerepének megítélése is: abban, aki megnézi ezt az előadást, biztosan felmerül, hogy akár ő is lehetne-e Júdás. „Szerintem sok ember lenne Júdás, de nem feltétlenül az árulás vezetné őket. Júdás árulásának is el kellett indulnia valahonnan; ő a tanítványságtól jut el a számunkra megmagyarázhatatlan tettéig. Jézus szerintem nem véletlenül választotta őt tanítványnak. A félelem, az irigység, a büszkeség, a harciasság, mind-mind olyan érzelmek, amelyek megjelennek Júdás karakterében, s olyan indíttatások lehetnek, amelyek rosszra viszik az embert. Szerintem Júdás nem lehetett eredendően rossz, de hibás döntései sorozatával jutott el az árulásig.”

Varga Balázs látványvilág és felfogás tekintetében egyaránt kortárs színpadi alkotást ígér, amelyben például a főpapok, a kultúra és a közélet alakítói mai véleményformálók, az öncélú média képviselőiként jelennek meg. De az evangéliumi ihletésű rockopera friss olvasatában például beszédes-áthallásos szerepet kap majd a törvény, a jogi hatalom őre és a könnyű, gyors népszerűségre törekvő influenszer is.

Jegyek korlátozott számban még kaphatók a Városmajori Katolikus Egyesület honlapján



Forrás és fotó (próbaképek): Városmajori Híradó; Városmajori Katolikus Egyesület

