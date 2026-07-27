A vatikáni pénzügyi felügyeleti hatóság és Németország központi bankjának technikai együttműködése

A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az intézmény igazgatótanácsának tagja, a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság (L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, ASIF) nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá.

A hitelesség erősítése a nemzetközi pénzügyi közösségen belül

A megállapodás a Szentszék és a Vatikán városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság Központi Bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult.

A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül.

Tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok cseréje

A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén.

A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás.

„Ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt – jelentette ki nyitóbeszédében Burkhard Balz, a Deutsche Bundesbank igazgatótanácsának tagja. – Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk.”

Bizakodással tekintve a jövőbe

Federico Antellini Russo, az ASIF igazgatója megnyitó beszédében kiemelte, hogy az egyetértési megállapodást éppen a szentszéki Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság létrehozásának tizenötödik évfordulóján írják alá, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a hatóság új statútuma, amelyet XIV. Leó pápa hirdetett ki. „Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik és még szorosabbá válik.”

Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásánál jelen volt Mihăiţă Blaj prelátus, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárhelyettese, valamint Christoph Braner, Németország Szentszékhez akkreditált nagykövete is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír