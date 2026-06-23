A Vatikáni Rádió is részt vesz az európai közszolgálati médiumok prágai találkozóján

Kitekintő – 2026. június 23., kedd | 12:52
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Június 24–26. között tartják az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU, European Broadcasting Union) 96. közgyűlését a cseh fővárosban. Az 1950-ben alapított EBU 56 ország 113 közszolgálati rádióját és televízióját tömöríti. Az eseményen részt vesz a Vatikáni Rádió is, amely az EBU alapító tagja, és Alessandro Gisotti, a vatikáni média igazgatóhelyettese képviseli.

Hogyan fog átalakulni az európai médiakörnyezet a mesterséges intelligencia korszakában? Milyen hatással lesznek a nagy nemzetközi válságok a közszolgálati tájékoztatásra az európai kontinensen? Mi lesz a megfelelő egyensúly az egyre inkább digitalizálódó kommunikáció és a minőségi hírek megőrzése között, hogy az európai vezetők és polgárok tudatos döntéseket hozhassanak?

Ezek lesznek az  Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége közelgő közgyűlésének kiemelt témái, melyet a prágai Cubex Centerben tartanak meg; a házigazda a cseh közszolgálati televízió és rádió (Česká televize és Český rozhlas) lesz.

Az európai média-csúcstalálkozón részt vesz a Vatikáni Rádió is, az EBU alapító tagja. A szentszéki műsorszolgáltatót Alessandro Gisotti, a vatikáni média igazgatóhelyettese képviseli, aki egyben az EBU rádió- és audiohírcsoportjának (Radio and Audio News Group) elnöke is. A közgyűlés keretében a közszolgálati médiumok regionális üléseit is megtartják: a Vatikáni Rádió aktívan részt vesz a mediterrán csoport és a kis államok csoportjának munkájában.

A közgyűlés az Európai Műsorsugárzók Uniója legfőbb irányító szerve, és rendelkezik a szervezet céljainak eléréséhez szükséges valamennyi hatáskörrel, beleértve az általános stratégia meghatározását és a költségvetés jóváhagyását. A közgyűlés évente kétszer ülésezik: a nyári ülésen minden tag és társult tag részt vehet, és annak valamely tagszervezet ad otthont. A téli ülést kizárólag a tagszervezetek számára tartják, és Genfben, az EBU székhelyén rendezik meg.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Umut Karahasanoglu / ANADOLU / Anadolu via AFP

Hollósi Judit/Magyar Kurír

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