A Vatikáni Rádió is részt vesz az európai közszolgálati médiumok prágai találkozóján

Hogyan fog átalakulni az európai médiakörnyezet a mesterséges intelligencia korszakában? Milyen hatással lesznek a nagy nemzetközi válságok a közszolgálati tájékoztatásra az európai kontinensen? Mi lesz a megfelelő egyensúly az egyre inkább digitalizálódó kommunikáció és a minőségi hírek megőrzése között, hogy az európai vezetők és polgárok tudatos döntéseket hozhassanak?

Ezek lesznek az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége közelgő közgyűlésének kiemelt témái, melyet a prágai Cubex Centerben tartanak meg; a házigazda a cseh közszolgálati televízió és rádió (Česká televize és Český rozhlas) lesz.

Az európai média-csúcstalálkozón részt vesz a Vatikáni Rádió is, az EBU alapító tagja. A szentszéki műsorszolgáltatót Alessandro Gisotti, a vatikáni média igazgatóhelyettese képviseli, aki egyben az EBU rádió- és audiohírcsoportjának (Radio and Audio News Group) elnöke is. A közgyűlés keretében a közszolgálati médiumok regionális üléseit is megtartják: a Vatikáni Rádió aktívan részt vesz a mediterrán csoport és a kis államok csoportjának munkájában.

A közgyűlés az Európai Műsorsugárzók Uniója legfőbb irányító szerve, és rendelkezik a szervezet céljainak eléréséhez szükséges valamennyi hatáskörrel, beleértve az általános stratégia meghatározását és a költségvetés jóváhagyását. A közgyűlés évente kétszer ülésezik: a nyári ülésen minden tag és társult tag részt vehet, és annak valamely tagszervezet ad otthont. A téli ülést kizárólag a tagszervezetek számára tartják, és Genfben, az EBU székhelyén rendezik meg.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Umut Karahasanoglu / ANADOLU / Anadolu via AFP

Hollósi Judit/Magyar Kurír