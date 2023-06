A Vérrel Könnyező Szűzanyához zarándokolt a Győr Környéki Esperesi Kerület közössége

A zarándoklat egyben készület volt az egyházmegye főtemplomának szeptemberi újraszentelésére.

„Köszönöm, hogy eljöttek, együtt ünneplünk és imádkozunk!” – Ezekkel a szavakkal köszöntötte a Győr Környéki Esperesi Kerület papjait és híveit, valamint a jelenlévőket Böcskei Győző. A székesegyház plébánosa elmondta: „a mai alkalom különös nap a számunkra, amikor a délelőtti órákban kettő diakónust és három áldozópapot szentelt megyéspüspök úr a Győri Egyházmegye szolgálatára. A hivatás mindig ajándék és titok, ahogy ezt Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg. Ennek a titoknak lettek befogadói és hordozói a mai napon szentelt testvéreink, de mi is – papok és hívők – egyaránt hordozzuk magunkban saját életünk hivatását”. Hálát adni jöttünk ezért a kőből épült templomért, amely Isten lakóhelye és az imádság otthona. Itt mindannyiunk lelke megnyugodhat – fogalmazott a székesegyház plébánosa.

A szentmise főcelebránsaként Varga Balázs kerületi esperes, öttevényi plébános megköszönte Böcskei Győző plébános üdvözlő szavait. Szentbeszédében úgy fogalmazott: az imádságunkban eggyé válva fejezzük ki hódolatunkat a Mindenható Atyaisten előtt. Hálát adunk ezért a templomért, és azért, hogy mi magunk is a lélek templomai lehetünk. Gyermeki bizalommal köszöntjük égi édesanyánkat, Szűz Máriát, és kérjük közbenjárását önmagunkért, családjainkért, plébániai közösségünkért, az esperesi kerületért, magyar hazánkért és Anyaszentegyházunkért. Mindannyiunknak van emléke erről a bazilikáról. Akár egy szép szentmise egy búcsújárás alkalmával, vagy valamilyen szentségkiszolgáltatással kapcsolatban. A papoknak különösen is kedves hely, hiszen itt nyerték el a papság kegyelmét a felszentelés által.

A zarándoklás egyidős az Isten-ember kapcsolattal. A Teremtés könyvében olvashatjuk: az Úr azt mondja Ábrahámnak: vonuljon ki a földjéről arra a helyre, amit mutat neki. Ábrahám nem tudta, mi az Úr terve, mégis vállalt minden kockázatot és nehézségét. Mi is elindultunk vállalva ennek az útnak a fáradalmait, hogy célhoz érjünk. Az út végén az Istennel akartunk találkozni, és ez a találkozás létrejött. Jézusról is tudjuk, hogy többször is elzarándokolt a jeruzsálemi templomba, ahol tanított is. A középkorban elsősorban a Szentföldre zarándokoltak, hogy Jézus életének nyomait felfedezzék. Ma is reneszánszát éli a zarándoklat. Búcsújáró helyeket keressenek fel, ahol letehetik terheiket, megfogalmazhatják kéréseiket. Mi is ezt tesszük most: szívünk buzgóságával és szeretetével jöttünk, hogy megtisztuljunk, hogy lelki táplálékkal megerősödjünk a szentáldozás által, hogy egy testté tudjunk válni az imádságban, az énekben és a tanítás meghallgatásában. Isten felajánlja kegyelmi segítségét. Az már rajtunk múlik, hogy ez mennyire lesz gyümölcsöző az életünkben.

Jézus hív bennünket, hogy a mindennapok forgatagában nyugalmat találjon itt a lelkünk. Magunk mögött hagyhatjuk a nehézségeket és problémákat, hogy egészen át tudjuk adni magunkat Isten imádásának.

A mai világ egyik nagy tragédiája, hogy elvesztette a szent és a szentség iránti érzékét. Nem tud különbséget tenni a szent és a profán világ között. Jézus Krisztusban elérhetővé válik Isten közelsége számunkra. Táplálékunkká válik, nekünk ajándékozza magát az Oltáriszentségben. Egybegyűjt bennünket, hogy az Eucharisztia által közösséggé formáljon minket. A szentmise olvasmányai a közösségnek, a kiválasztottságnak az érzését erősítik bennünk. A választott nép tagjai megtapasztalhatták Jahve közelségét, védelmét és oltalmát még akkor is, amikor letérve a helyes útról méltatlanná váltak rá. Isten sosem fordult el tőlük. A római levélben az olvasható: Krisztus meghalt a bűnösökért, Isten szeretete nem ismert határokat. Méltatlanságunk ellenére odaajándékozza magát egészen nekünk. Kereszthalála által megszabadít minket bűneink rabságából, és szabaddá válunk a bűntől. Ma sokszor fáradtak, levertek, elcsigázottak vagyunk, Jézus ezért is hív közösségbe önmagával, ahogy az apostolokat. Ő táplál bennünket, felvértez reménnyel, hogy bennünket is küldjön a nyájához. Ma három új pásztort választott ki, és küld erővel és hatalommal, hogy gondját viseljék a rájuk bízottaknak, hogy megszabadítsák őket a bűneiktől, hogy gyógyulást hozzanak a sebeikre, hogy Isten irgalmát és szeretetét közvetítsék az emberek között.

Nemcsak a papokat, hanem mindenkit hív Jézus, és odaküld, ahol a mindennapi feladataink várnak ránk. Azért teszi, hogy tanúságtevő módon tegyünk hitet mellette, a szeretetünket képesek legyünk másoknak önzetlenül ajánlani, ki tudjunk engesztelődni azzal, aki megbántott minket. Legyünk képesek önfeláldozóan fordulni a másik ember felé. Erőt, reményt, vigaszt adjunk másoknak, a keresőknek hiteles követendő keresztény életet tudjunk felmutatni. Ma nem annyira tanítókra, hanem tanúkra van szüksége a világnak. Akkor éri el zarándoklatunk igazán a célját, ha más emberként térünk vissza, máshogy élünk a mindennapjainkban, Istennek tetsző módon tudjuk megélni emberi kapcsolatainkat.

Kérjük a Boldogságos Szűz Mária oltalmát és pártfogását, hogy tudatosan éljük meg keresztény hitünket, és vonzó módon éljük meg istengyermeki voltunkat. Ehhez kérjük e bazilika kincseinek, a Vérrel Könnyező Szűzanyának, Szent László királynak és Boldog Apor Vilmos püspöknek közbenjárását!

A szentmisét követően az Értünk Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképénél köszöntötték a Szűzanyát a Brenner János Papnevelő Intézet kispapjainak vezetésével.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Horváth Gábor

Magyar Kurír