A Veszprémi Főegyházmegye papjai Nagyváradra zarándokoltak

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök köszöntőbeszédében arról szólt, hogy a májusban indult Mária-zarándoklat sorozatának utolsó alkalma az októberi, amelybe az elmúlt félév alatt minden esperesi kerület, szerzetes és Szűz Máriát tisztelő keresztény hívő bekapcsolódott.

Kifejezte örömét, hogy a veszprémi és nagyváradi zarándoklat ezen az utolsó alkalmon találkozik: „Érezhetjük azt, hogy összetartozunk, együtt vagyunk és együtt akarunk haladni a hit útján. A Szűzanya közelében van az a hely, ahol minden küzdelmünkben, vívódásunkban, tervünkben azt érezzük, hogy van, aki átöleljen, és aki szeretetével bátorítson minket. Csak így lehetünk a remény misszionáriusai” – fogalmazott.

Udvardy György veszprémi érsek arról beszélt, hogy minden évben más-más egyházmegyével ismerkednek; idén a nagyváradit választották, hogy az Egyház értékei mellett a hit megélését, kifejeződését jobban megismerhessék. „Örömmel kapcsolódunk be az egyházmegye Mária-tiszteletébe. Szükség van arra, hogy az ideológiai küzdelmünkben bátor döntéseket tudjunk hozni, ennek egyetlen eszköze az imádság. Így készüljünk a közös ünnepre és imára” – mondta az érsek.

A szentmise végen Udvardy György érsek Boldog Bódi Mária Magdolna kézcsont-ereklyét adományozott Böcskei László püspöknek és a nagyváradi egyházmegyének, hangsúlyozva korunkban a hitvallás, a tanúságtétel fontosságát. A szentmise záróáldását követően ünnepélyes, gyertyás körmenet keretében hordozták körbe a Fatimai Szűz szobrát a székesegyház előtti téren.

Másnap Böcskei László püspökkel ünnepeltek szentmisét a veszprémi pap-zarándokok a nagyváradi püspöki palota Borromeo Szent Károly-kápolnájában, ahol egykor Boldog Apor Vilmos győri püspököt, vértanút áldozópappá, Boldog Bogdánffy Szilárd püspököt, vértanút pedig diakónussá szentelték.

Böcskei László püspök a szentmisét követően bemutatta a püspöki palotát, betekintést adva a nagyváradi püspökök városépítő, kultúrateremtő tevékenységébe. Az atyák a püspöktől tájékoztatást kaptak az egyházmegye helyzetéről és pasztorális céljairól.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír