A világosság tanúi – Kettős jubileumot ünnepeltek a verbita szerzetesek Bicskén

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök volt. Magung Fransis SVD tartományfőnök előadást tartott a verbita atyákról és testvérekről Magyarországon és az egész világon a verbita kispapok közreműködésével.

A születésnapját ünneplő rend nevében Burbela Gergely SVD plébános köszöntötte a főpásztort, és örömét fejezte ki, hogy a bicskei Szentháromság-plébánián végezhetik missziós szolgálatukat immár ötödik éve.

„Magyarországon azt láttuk, amit alapítónk mondott, és a mai napig érvényes: Ha bízunk Istenben, és megtesszük, amit meg kell tennünk, akkor Ő sohasem hagy el. Itt felfedeztük, hogy a cigány testvérek között kell szolgálnunk, a kisebbséggel kell foglalkozunk. A plébániákon missziós napokat tartunk, ahol sokszínűségünkben hívjuk az embereket a hitre. A lelkiségi mozgalmak is kapnak helyet a lelkigyakorlatos házunkban, hogy tudjanak mélyülni a hitben” – mondta a plébános köszöntő beszédében.

A verbiták Jézus szolgálatára, egységre hívják a híveket. Részt vesznek az oktatásban, jelen vannak szociális területen is, a szegények között. Mindenütt azt hirdetik, hogy az Egyház fiatal és működik az egész világon. „Nagy reménységet ad, ahogy Ferenc pápa hív bennünket, hogy ebben az évben a remény zarándokai legyünk. Minden szolgálatunk alapja a remény és a szeretet, ahogy Szent Pál is mondta: ki szakíthat el minket Isten szeretetétől?” – emelte ki a plébános.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök méltatta az Isteni Ige Társasága rend alapítását és a bicskei missziójuk 5. évfordulóját ünneplő verbitákat.

„Janssen atya tudta, hogy figyelni kell az isteni akaratra. Látta, hogy az emberek távol vannak az Egyháztól, Isten Igéjétől és az Ő szeretetétől. Ezért feladta jólétét, és elindította missziós munkáját, ráhagyatkozva Isten segítségére. Őrá bízva mindazokat, akiket majd megérint az isteni kegyelem. Így született meg az a rend, amely ma a legnagyobb az Anyaszentegyházban, az egész világon” – hangzottak el a főpásztor elismerő szavai, majd arról beszélt, nagy öröm a Székesfehérvári Egyházmegye számára, hogy öt éve, Varga Imre bicskei plébános elvesztésekor a verbiták készséggel jelentkeztek, hogy segítsenek és szolgálják a híveket ebben a lelkipásztori körzetben.

„Áldásos szolgálatukkal hívják a fiatalokat, a kisebbségeket, minden embert, akik még gyengék a hitben, de azokat is, akik az isteni gondviselés folytán részesülhettek hitoktatásban. A világon mindenfelé szolgáltak magyar verbiták is, idegen népek között hirdették Krisztus szeretetét. Nagy veszteség volt, hogy itt nálunk a rendet a kommunizmus eltüntette. Titokban próbáltak jelen lenni, mindenféle beosztásban dolgoztak, imádkoztak és pasztorálták a körülöttük élő embereket. Jó látni, hogy mindig velünk voltak, általuk sokan megtapasztalhatták Isten szeretetét, amely minden ember felé árad. De megtapasztalhattuk azt a kegyelmet is, amelyet a szentév állít elénk, a reményt, hogy megszilárdul hitünk, és közelebb kerülünk az Atyához és az Ő országához” – zárta gondolatait a főpásztor.

Az ünnepi szentmise örömét méltóan adta vissza az AcCordis együttes színvonalas, a keresztény örömöt sugárzó zenei szolgálata.

Magung Fransis SVD tartományfőnök a koncelebrált püspöki misét követő előadásában verbita kispapok közreműködésével mutatta be a rend történetét és misszióját az egész világon. A tartományfőnök a verbiták 150 éves évfordulójára készített az Ünnepelj velünk a verbita atyák jubileumán című filmösszeállítás segítségével bemutatta az első verbita misszionáriusokat, akiket szentté avattak. Az alapító Janssen Arnold atyát és Freinademetz József atyát, aki Kínában végezte küldetését, beolvadva a kínaiak közé, az ő kulturális környezetükbe. A tartományfőnök bemutatta a világosság tanúinak sokrétű missziós működését, amelyet a világban végeznek mindazon területeken, ahol a legnagyobb szükség van rá. A verbita misszionáriusok nemcsak liturgikus és világnézeti, hanem kulturális, szociális, műszaki téren is apostolkodnak, melynek többek között fontos eszközei a különféle tudományágak és a média is. Fontos számukra, hogy a laikusokkal együtt hirdessék az evangéliumot az embereknek. A verbita közösség sajátos karizmája, hogy a jóhírt terjessze mindenkinek, a szeretet Istenének országát, mint az emberiség egyetlen közös célját, amely felé tudatosan vagy tudattalanul halad előre.

A Bicskén szolgáló szerzetesek is folytatják azt a küldetést, amely a verbita rend számára a legfontosabb karizma, hogy nemzetközi közösségben tegyenek tanúságot a kereszténységről, amely a katolikus világban is nagyon színes. Sok-sok nemzetből álló közösség, amelyről a jubileumi év mottója is szól: mindenhonnan mindenkinek.

Szöveg: Berta Kata

Fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír