A XIV. Ars Sacra Fesztivál elé – Sajtótájékoztatót tartottak Budapesten

Az esemény házigazdájaként Osztie Zoltán plébános nemcsak az altemplom különlegességére hívta fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a Duna-parton álló pesti templom évek óta az egyik fontos helyszíne az immár tizennegyedik alkalommal megrendezett fesztiválnak. Szívesen csatlakozik a programhoz, hiszen tapasztalatból tudja és vallja: a művészet a hit, az örömhír közvetítésének eszköze.

A Boldog Özséb halálának 750. évfordulójához kapcsolódó pálos év vonatkozó eseményeiről Puskás Antal, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke beszélt. A jubileumi jelmondat – „Magyarország, közöm van hozzád!” – jegyében utalt az éppen Erdélyben járó, de rövidesen Pálosszentkútra érkező, a Pálosan szép az élet című vándorkiállításával ismeretterjesztést szolgáló busz körútjára. A Nemzeti Múzeumba tervezett reprezentatív rendtörténeti kiállításuk jövőre tolódik, ahogy a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya-bazilika főbúcsújához illeszkedő Pálos 70 nagy zarándoklat is. Idén októberben rövidebb útvonalat járnak be Esztergomtól Márianosztráig, illetve teljesítménytúrát is terveznek Budapestről. Az Ars Sacra programjához Lectio Divina címmel zenés, elmélkedős estekkel csatlakozik a Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom közössége: két alkalommal keresztény női misztikusok tanításai hangzanak el középkori fuvolajáték, orgona és énekek kíséretében.

Az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának tagjai más-más szempontból népszerűsítették a küszöbön álló fesztivált. A koronavírus-járvány árnyékában a közel száz helyszínt érintő, mintegy négyszáz programot magában foglaló – eredetileg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kísérőrendezvényének szánt – idei Ars Sacra megrendezésének nehézségeit „vízen járásként” jellemezte Dragonits Márta. A kuratórium (belső) építészettel foglalkozó elnöke civil hivatásához is hűen a XIV. Szakrális Építészeti Konferenciát emelte ki: szeptember 15-én a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartandó egész napos szimpózium a pálos rend építészetével foglalkozik.

Toroczkay Ilona elsősorban az évről évre visszatérő művészek – többek között Bogányi Gergely, Klukon Edit, Ránki Dezső, Ránki Fülöp, Lackfi János, Szabó T. Anna – idei szerepvállalását méltatta. Új művek, friss formációk, rendhagyó alkotások kapnak teret: Lackfi János összművészeti törekvéssel írt darabot, Mátyássy Bence a kislányával, Mátyássy Kála Cecíliával együtt lép fel Chaplin A kölyök című filmjének kortárs parafrázisában. Toroczkay Ilona arról is beszélt, hogy a belvárosban négy keresztény felekezet (katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus) temploma „virtuális keresztet” rajzol ki a térképen. E vizuális élményből adódó ötlet alapján a Nyitott templomok napján, szeptember 12-én ökumenikus zsoltárlánc indul az említett felekezetek egyházi iskoláinak kórusaival.

Végül Kolek Ildikó az ötödik Ars Sacra Filmfesztivált harangozta be. A zsűrielnök, Dér András rendező által koordinált versenyre ezúttal kilencvenhat alkotást neveztek, amelyből a válogatást követően negyvennégy filmet tekinthetnek meg az érdeklődők szeptember 14 és 20. között a Tabán Art Moziban.

(A Papageno mellékleteként megjelent a XIV. Ars Sacra programfüzete, de a szervezők felhívták a figyelmet a minden információt tartalmazó honlapjukra is, amelyen az esetleges változásokat is nyomon lehet követni.)

Az Ars Sacra médiapartnere a Magyar Kurír és az Új Ember.

Fotó: Merényi Zita

Pallós Tamás/Magyar Kurír