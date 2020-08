A zalaegerszegi kertvárosi templom férfi imacsoportjának zarándoklata a Szent Ilona-kápolnához

Idén augusztus elsejére esett a csoport választása, hogy megtartsák hagyományos zarándoknapjukat. Erre az alkalomra meghívást kapnak házastársaik is, hogy a kötetlen együttlétnek ők isa részesei legyenek.

Szentmisével vette kezdetét a zarándoklat, amelyet a férfi imacsoport lelki vezetője, Szalai Attila teskándi plébános mutatott be. Liguori Szent Alfonz napjához kapcsolódóan Attila atya felhívta a figyelmet, hogy miként a redemptorista szerzetesközösség küldetése is az volt, hogy odafigyeljenek a vidéken élő emberekre, tanítsák őket az evangéliumra, Jézus követésére, úgy ma is fontos, hogy odafigyeljünk a nagyvárosban és a falvakban élő emberek kapcsolatára.

A szentmisén az imacsoport tagjai teljesítettek szolgálatot, segédkezve a felolvasásban, éneklésben.

A szentmise után a hatalmas hársfák árnyékában kötetlen beszélgetésre, közösségi együttlétre és finom falatok elfogyasztására volt lehetőség a templom előtti téren.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír