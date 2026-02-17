Adj nekem a te szépségedet szemlélő szemet! – Fotókiállítás nyílt Tihanyban

A megnyitó elején Mihályi Jeromos perjel, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy az elmúlt évek során az alkotóval a munkatársi kapcsolat mellett személyes barátság is kialakulhatott.

Korzenszky Richárd OSB emeritus perjel beszédében arra emlékeztetett, hogy a fotográfus nem csupán dokumentál: „Ott van rajtam kívül a valóság, amit dokumentálok; ott van az esemény, amelyről hírt adok;

de minden történés mélyén van valami, ami megfoghatatlan – ott van a titok. Minden művészetnek ez a titok a tárgya.”

A liturgia és a közös imádság megörökítésében éppen az a művészet, hogy a felvétel ne pusztán kimerevítse a pillanatot, hanem segítsen megsejteni:

az Isten van valamiképpen minden gondolatnak alján”.

Az emeritus perjel szólt az alkotói jelenlét felelősségéről is: egy közösség életének fontos eseményein csak az lehet hitelesen jelen, aki magáénak érzi a közösséget, és akit a közösség sem tekint idegennek. „Alázatra van szükség. Nem elég ott lenni, benne kell lenni” – fogalmazott Korzenszky Richárd OSB.

Kiemelte: az itt látható fényképek nem pusztán emlékképek. Önálló műalkotások, amelyek a látószög, a közelség vagy távolság, az élesség vagy homály eszközeivel új élménnyé alakítják a valóságot.

A szemlélő rácsodálkozhat egy világra, amely sokak számára titokzatos és ismeretlen.

A képeken jelen van a fiatalság és az öregség, az elmúlás és az élet lüktetése: a bíborló levelekben az elmúlás, a lila levendulán munkáját végző apró teremtményben

az élet lüktetése, amely sokkal több annál, mint amit látunk.

Beszédében az emeritus perjel idézte Babits Mihály sorait is: „Mi van túl minden tarkaságon? Világon, virágon, ruhákon? A semmi – vagy az Isten.” Halász Gábor fotói ezt a kérdést erősítik, és segítik a szemlélőt, hogy kimondja a választ – tette hozzá Korzenszky Richárd OSB.

Az alkotó személyes vallomásban osztotta meg, mit jelent számára Tihany.

„Nagy ajándék számomra, amikor az apátság mellett ülve csendben szemlélhetem a Végtelent…” – fogalmazott. Hangsúlyozta: bár számos településen és közösségben járt már, Tihany számára egészen különleges jelentőséggel bír. Úgy véli, még a nem vallásos ember is megérzi itt azt a misztériumot, amely túlmutat a látható világon.

„Hálás vagyok a szerzetesközösség bizalmáért, barátságáért és a méltán híres bencés vendégszeretetért” – mondta a kiállításmegnyitón Halász Gábor.

Az alkotói folyamat belső forrásáról így vallott: „Alkotóként, munkáimra készülve gyakran felhangzik bennem egy rövid fohász: Adj nekem a te szépségedet szemlélő szemet!

A hívő ember, a szerzetes és az alkotó is egész életében ezt a szépséget keresi.

A kiállított képek ennek a keresésnek a lenyomatai – mondta a fotók alkotója.

„Útravalóul kívánom Önöknek, hogy ne csupán a szemükkel nézzenek, hanem a szívükkel is lássanak” – mondta a megjelenteknek a megnyitó végén Halász Gábor.

Az ünnepi alkalmon orgonajátékkal közreműködött Kővári Péter orgonaművész, a Tihanyi Bencés Apátság zeneigazgatója.

Halász Gábor A Szépséget szemlélve című kiállítása február 13. és április 12. között látogatható, a Tihanyi Bencés Apátság Múzeum nyitvatartási idejében.

Forrás és fotó: Tihanyi Bencés Apátság

