Adománygyűjtéssel segíti a Ferences Világi Rend a törökországi és szíriai rászorulókat

„Hivatásuk arra szólítja fel őket, hogy minden jóakaratú emberrel együttműködve egy még inkább testvéri és evangéliumi világot építsenek, hogy eljöjjön Isten országa.” (Reg 14)



Kedves Testvérek és Nővérek!

Pax et bonum!

A hírek a pusztító rengésekről és utórengésekről Törökországban és Szíriában arra hívnak bennünket, hogy ferences világi rendi Regulánk szerint egy „még testvéribb világot” építsünk.

A levél keltezésekor több mint tízezer ember veszítette életét (és ez a szám óráról órára növekszik) ennek a tragikus természeti eseménynek következtében, és további sok ezer ember súlyosan megsérült és hajléktalanná vált. Istennek hála, a latakiai (Szíria) testvéreink közül senki sem vesztette életét.

A legfontosabb válasz, amit ebben a rettentő tragikus helyzetben adhatunk, az az, hogy szolidaritásként együtt imádkozunk a ferences világi rendi családunkban Isten abban a régióban élő valamennyi gyermekéért. Mindazokért, akiket elveszítettünk, akik kórházakban szenvednek, akik a romok alatt várják a megmenekülést, az ottmaradottakért, valamint azokért, akik pánikba estek vagy aggódnak családjaikért és jövőjükért.

Ahhoz, hogy mi, az elnökség együttérzésünket konkrét módon is kifejezhessük, arra kérünk Benneteket, hogy támogassuk testvéreinket és nővéreinket, valamint mindazokat, akik Szíriában és Törökországban gondoskodnak a rászorulókról. Szerzetes testvéreink személyesen étellel és menedékkel látnak el helyben olyan a családokat, akik hajléktalanná váltak. Nekik szükségük lesz segítségre és más ellátmányra. A kórházaknak is szükségük lesz majd további támogatásra. Mi, amilyen gyorsan csak lehet, válaszolni szeretnénk – a családunknak most van szüksége ránk.

Kérünk Benneteket, az adományaitokat az alábbi számlára küldjétek:

IT 09 M 03069 09606 100000010743

Közlemény: Syria and Turkey earthquake, financial solidarity

A CIOFS weboldalán keresztül is lehet adományozni a fenti közlemény megjelölésével. (https://ciofs.info/donate-pay/)

A későbbiekben küldeni fogunk egy teljes beszámolót arról, hogy hová jutott a segélyből, amint arról lesz információnk.

Szeretettel köszönök és nagyra értékelek minden cselekedetet.

Róma, 2023. február 7.

Testvéretek:

Kauser Tibor

miniszter generális

Forrás: ferencesek.hu



Fotó: Kiss Didák OFM

Magyar Kurír