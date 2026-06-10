Adománygyűjtést indít a Karitász a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai számára

A Fülöp-szigeteki Karitász (Caritas Philippines) első helyzetjelentése szerint az eddigi adatok alapján 36 ember vesztette életét, 4 fő eltűnt, 166-an megsérültek, és mintegy 32 926 család, vagyis 145 693 ember érintett a katasztrófában. Ezek az előzetes számok, a kárfelmérés és az adatok összesítése jelenleg is zajlik. A térségben 840-nél több utórengést regisztráltak, amelyek tovább nehezítik a mentést és növelik a lakosság kiszolgáltatottságát.

A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában: menedékhelyek, kormányzati épületek, kórházak, iskolák, bevásárlóközpontok, a repülőtér és más kereskedelmi létesítmények is megrongálódtak vagy megsemmisültek. Több helyen áram- és távközlési kimaradások akadályozzák a segítségnyújtást, a sérült utak, hidak illetve a földcsuszamlások számos közösség megközelítését nehezítik.

A magyarországi Katolikus Karitász csatlakozik a Fülöp-szigeteki Karitász segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. Kérik a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a bajbajutottakat, és imádságukkal is fejezzék ki együttérzésüket az áldozatok, a sérültek és a veszteséget szenvedett családok iránt.

A támogatás lehetséges módjai: Online adományozás – Katolikus Karitász (Kérjük a „Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai” adománycélt megjelölni.) Átutalás – CIB Bank: 0701094-76228861-51100005 (Közlemény: „Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai”) Adományvonal – a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal járulhat hozzá a segítségnyújtáshoz

Kérjük, adományaikkal támogassák a katasztrófa érintettjeit!

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Fotó: Diocese of Marbel, Bureau of Fire Protection Departments Regions

Magyar Kurír