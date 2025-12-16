Adventi találkozás a cigánypasztoráció jegyében Karancsságon

Az Irgalmas Jézus Cigánymisszió, a helyi Bárka Karitász Csoport, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány összefogásával megvalósuló cigánypasztorációs program gazdag lelki és közösségi élményt kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A cigánypasztorációs adventi lelkinap reggel 9 órakor kezdődött a karancssági általános iskolában, ahol már az első percektől érezhető volt az ünnepre hangolódás örömteli légköre. Mindezt fokozta, hogy Kapás Attila plébános vezetésével meggyújtották az adventi koszorú harmadik gyertyáját, amely az örömet jelképezi.

A dejtári gyermekek bemutatták karácsonyi műsorukat, majd korosztályonként nyílt lehetőségük elmélyülésre, személyes megszólalásra és lelki beszélgetésekre.

A közös ebéd nemcsak a testi, hanem a lelki feltöltődést is szolgálta, hiszen az asztalközösség megerősítette az összetartozás érzését. A délután folyamán táncbemutató és játékos programok következtek.

A lelkinapon a dombtetőn álló karancssági Szent István király római katolikus templomban rózsafüzér imádságot mondtak és ünnepi szentmisét tartottak, amelyet Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrált.

Forrás: Váci Egyházmegye/Nool.hu

Fotó: Vendel Lajos/Nool.hu

