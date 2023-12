Adventtől vízkeresztig – Kiállítás nyílt Magyar Krisztina művésztanár alkotásaiból Leányfalun

Az estet a Békási Barokk Műhely – Kovács-Sebestény Csilla barokk cselló, Herman Benedek colascione (ejtés: kolasóne), Handler Ákos barokk gitár – zenei válogatása hangolta az ünnepi alkalomhoz. Az alkotások 2024. január 6-ig, vízkereszt napjáig tekinthetők meg.

A megnyitón Fucskó Miklós előadásában elhangzott Ady Endre Az úr érkezése című verse. Mint mondta, sokáig esélyes volt, hogy e vers címe lesz egyben a kiállítás címadója is. Visszaemlékezett az advent történetére: már a negyedik században ez az ünnepkör volt az egyik legjelentősebb hitéleti időszak, ami az egyházi év kezdete is egyben, de akkoriban még hat hétig tartott, s a vízkeresztkor esedékes felnőttkeresztelésre felkészítő időszak volt. Később, az ötödik században VII. Gergely pápa döntött az advent négy hétre korlátozásáról, ám a görögkatolikusoknál az adventi időszak a mai napig hathetes ünnepkör, aminek része Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe is december 8-án, amikor a kiállítás nyílt.

A szomszédunkban zajló orosz–ukrán, valamint a Szentföldön dúló palesztin–izraeli háborúra utalva elhangzott, hogy Ady verse azért is aktuális – „Nem jött szép, tüzes nappalon / De háborús éjjel” –, mert a békére vágyakozást, a megbékélés idejét beárnyékolják ezek a súlyos, ártatlan emberáldozatok százezreit követelő események, amely ellentétek nem újkeletűek, hiszen a Szentföldről már az ószövetségi időkből is leírások őrzik a zsidó–filiszteus háborúságot.

Fucskó Miklós felidézte áprilisi szentföldi útját, s elmondta, hogy a születés helyét (Betlehem) és a sírba tétel helyét (Jeruzsálem) a mai napig egy kilenc plusz négy méter magas (beton és drót) fal választja el egymástól, s a falon a világhírű-ismeretlen Banksy nevű graffitifestő egyik képe azt ábrázolja, hogy ha József és Mária ma akarna eljutni Betlehembe, nem sikerülne nekik, mert útjukat állná a fal és az izraeli gépfegyveres katonák.

A kiállítás nyitóképe is a szüléshez szállást kereső Szent családot ábrázolja, akik nem találtak méltóbb helyet az Isten Fiának megszületéséhez, mint egy istállót. Ezzel szemben Magyar Krisztina adventi lelkületű képei és kiállított szobrai, valamint a Szent Margit Gimnáziumban harminc négyzetméteren megvalósult – Irgalmas Jézust ábrázoló – üvegablakai (aminek fotóit is láthatjuk Leányfalun) a békére vágyakozás lenyomatai, örömhírei arról, hogy megszületett, reményt ad és felemel magához az a csoda, ami a világba érkezett, s ami az alkotó minden alkotásán átsugárzik.

Forrás és fotó: Szspress



Magyar Kurír