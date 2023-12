Afréka és Regele Kriszti karácsonyi ajándéka – Iskola épül a magyarok adományaiból Nigériában

Regele Krisztina zarándokútjáról a Magyar Kuríron is értesülhettek olvasóink (Santiago de Compostelából adott telefonon interjút), és az Afréka Alapítvány Facebook-oldalán is követhették a nehéz és kalandos biciklitúra állomásait.

Nigériában sok gyerek nem jut oktatáshoz, mert sok afrikai országhoz hasonlóan az állam itt sem finanszírozza az iskoláztatást, mindenért fizetni kell. Generációk nőnek fel írástudatlanul, afrikai gyerekek tömegei, akik pedig tele vannak energiával, életörömmel – mégis meg vannak fosztva a lehetőségtől, ami számunkra természetes.

Az újonnan épülő, szerzetesnővérek által fenntartott iskolában, Ogidiben több száz gyerek tanulhat majd.

Az Isteni Irgalmasság Missziós Nővérei (Missionary Sisters of Divine Mercy) kongregáció nigériai alapítónője, Amaka Osegbo (aki tavaly októberben Magyarországra látogatott) Nigériában ismerte meg Fodor Rékát, és a segítségét kérte, hogy támogassa néhány gyerek iskoláztatását. Egyre több gyereket támogatott az Afréka Alapítvány adományozói által, és megszületett az álom, hogy iskolát építsenek a gyerekeknek, akik eddig Ogidiben a szabad ég alatt tanultak.

Amikor újabb adomány érkezik, az építkezés azonnal folytatódik. Így lesz most is, amikor Afréka karácsonyi ajándékként átadja Amaka nővérnek azt a 2,6 millió forintnyi adományt, amelyet Regele Krisztina kerékpáros zarándoklatának támogatására küldtek az alapítványnak, mások mellett olvasóink is.

Regele Krisztina és az Afréka Alapítvány 2024. február 3-án, szombaton délután jótékonysági koncertet szervez Budapesten, az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban a ogidi iskola építésének támogatására. Szeretettel várják olvasóinkat is.

A részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A Magyar Kurír szerkesztősége, az Afréka Alapítvány és Regele Krisztina hálásan köszöni az iskola részére utalt adományokat, és áldott karácsonyt kíván!

Fotó: Regele Krisztina fényképei; Afréka Alapítvány

Magyar Kurír