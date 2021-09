Afrika-nap a Szent István-bazilikában

Az elmúlt években a magyar orvosmisszióknak köszönhetően mély kapcsolat szövődött Magyarország katolikus közössége és a nigériai Onitsha hívei között. Kezdetben orvosi, majd humanitárius segítségnyújtás kapcsolta össze a feleket. Mostanra viszont kölcsönös az érdeklődés és a vágy egymás életének, kultúrájának megismerésére, s ez nyitottá tette egymás iránt a közösségeket.

Erdő Péter bíboros volt a kezdeményezője annak, hogy ne csupán adok-kapok viszony legyen a magyar és a nigériai katolikusok között. Hallotta, hogy az ottani emberekben milyen hatalmas hit él. Felvetette, hogy megismertethetnénk Mindszenty József bíboros életét és küzdelmét az ugyancsak a hitük miatt üldözött nigériai közösséggel, s ők is bekapcsolódhatnának a néhai bíboros boldoggá avatásáért mondott imádságába, és kérhetnék közbenjárását a gyógyulásokhoz. Okeke érsek négy plébániát vont be a Mindszenty-fohászokba, ezek egyike a Szent Borromeo Kórház kápolnája, ahol minden reggel hat órakor négyszáz alkalmazott imádkozik együtt.

Tavaly szeptemberben Valerian Okeke, az Onitshai Főegyházmegye érseke az Eucharisztia jegyében szervezett online előtalálkozóra üzenetet küldött, melyben reményét fejezte ki, hogy 2021-ben személyesen is találkozhatunk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. A tervek szerint mindez most valósággá válik. A Szent István-bazilikában szervezett est háziasszonya az Afréka Alapítvány megálmodója, Fodor Réka „Afréka” missziós orvos lesz. Az eseményen meghallgathatjuk Valerian Okeke érsek-metropolita előadását is Eucharisztia, az erőnk címmel.

Találkozhatunk Izunna Okonkwo atyával, az onitshai Borromei Szent Károly Kórház igazgatójával is. Ő Eucharisztia és világéhség címmel osztja meg gondolatait a jelenlévőkkel. Ugyanezzel a címmel megjelent angol nyelvű kötete is, amelyben a témát szociológiai és teológiai szempontból is vizsgálja.

Az est folyamán előadást tart az onitshai érsekség alkancellárja, Basil Ekwunife Az Eucharisztia mint a humanitárius segítségnyújtás forrása címmel. Természetesen a nigériai orvosmisszió szülőatyja, Csókay András idegsebész is részt vesz az eseményen. Ő Orvosmissziók Jézus-imával címmel mondja el élményeit, tapasztalatait a nigériai szerepvállalásáról. Az est folyamán több alkalommal hallhatjuk a csodás énekesnőt, a ghánai származású Sena Dagadut, aki a kongresszus egyik hírnöke is.

A rendezvény ingyenes. Az Afréka Alapítvány következő missziója több módon is támogatható. Felajánlásaikat a helyszínen közvetlenül vagy banki átutalással az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítványnak címezve juttathatják el az adományozók. Számlaszám: Afréka Alapítvány, 10101346-27099400-01004002 (IBAN: HU66, SWIFT-kód: BUDAHUHB).

A jótékonysági est kedvezményezettje az Onitshai Főegyházmegye. Az adományok a Szent József Kórház és szülészete létrehozását segítik a nigériai Ifite-Ogwariban.

A kórházalapítási projekt elindítója, az intézmény tulajdonosa és fenntartója az Onitshai Főegyházmegye, melynek vezetője Valerian M. Okeke érsek, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik előadója. A kicsiny részben már működő kórház a nyolcszázezer lakosú település egyetlen egészségügyi intézménye. Az országban nincs egészség- és társadalombiztosítás, így naponta sokan halnak meg azért, mert nem részesülhetnek egészségügyi alapellátásban. A kórház tehát szó szerint életmentő szerepet tölt be a helyiek életében.

Az egészségügyi intézmény létrehozását a főegyházmegye húsz évvel ezelőtt indította útjára. Anyagi nehézségek miatt azonban csak 2020 májusában nyithatta meg kapuit a szakorvosi ellátást biztosító első szárny tíz fekvőbetegággyal. Ez az úgynevezett Afréka Ház, amelyet az Afréka Alapítvány nagylelkű magyarországi adakozók segítsége révén hozott létre és szerelt fel a legalapvetőbb orvosdiagnosztikai eszközökkel: röntgengéppel, ultrahangkészülékkel, EKG-val és vérelemző laborgéppel. A beruházás kilencven százaléka még megvalósításra vár. Ahhoz, hogy az intézmény a településen és a környezetében lakó több millió embernek segítséget tudjon nyújtani, még szükség van a sürgősségi ellátás és a dialízis helyének kialakítására és különböző diagnosztikai egységek megvalósítására. Tekintettel az ország és a térség rossz közlekedési és közbiztonsági helyzetére (naponta rabolnak ki és ejtenek túszul embereket), szükség van ezenkívül egy, az orvos-, a nővér- és a gyógyszerészszemélyzet elszállásolására alkalmas egységre is, amely nélkül a kórház nem tud működni.

A kongresszus hetében a Szent István-bazilika előtti térre szervezett Szent István Könyvhéten megtalálhatók a nigériai orvosmissziók élményeit összegző Afréka-kötetek, valamint Izunna atya angol nyelvű könyve is. Ezek megvásárlásával is támogatható az orvosmisszió munkája.

Az esemény nem regisztrációhoz kötött. A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy részvételi szándékukat jelezzék a hello@iec2020.hu címre küldött levélben, ezzel is segítve a szervezést. Négyszázötven fő számára tudnak ülőhelyet biztosítani, amelyek az érkezés sorrendjében foglalhatók el. Az eseményen a szervezők tolmácsolást biztosítanak.

Fotó: Merényi Zita

Magyra Kurír

(ki)

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2021. szeptember 5–12-i összevont számában jelent meg.