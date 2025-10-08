Ahol mindenki valaki – Megáldották a győri Prohászka-iskola új épületeit

Az eseményen jelen volt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Széles Sándor, a Győr-Moson Sopron megyei kormányhivatal vezetője; valamint Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A meghívottak között voltak az egyházi élet és a közélet, valamint az építkezést vezető és kivitelező cégek képviselői.

A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda megújított és új épületeinek átadására és megáldására ünnepi műsorral készültek az oktatási intézmény diákjai és pedagógusai.

Ez év szeptember elsején, a Veni Sanctén nemcsak egy új tanévet nyitottunk meg, hanem egy megújult, felújított iskolaépületet is, amire régóta vártunk – kezdte köszöntőbeszédét Pezenhofferné Molnár Edina, a Prohászka-iskola és óvoda intézményvezetője. Az, hogy az általános iskola is elkészült, fontos mérföldkő lett az intézmény életében, újra egy épület falai között vannak az intézménybe járó gyermekek, óvodától a gimnáziumig. A két épületet összekötő híd ennek az egységnek szép szimbóluma, jelezvén az összetartozást, a folytonosságot.

Az intézményvezető asszony röviden felidézte az elmúlt öt év eseményeit. A felújítási munkálatok 2020 szeptemberében kezdődtek el a gimnáziumban, ekkor költözött ez a tagozat a győri Széchenyi Egyetem Türr István utcai telephelyére. Két év múlva, 2022-ben a gimnazisták birtokba vehették a felújított épületszárnyat, és ezzel egy időben az általános iskolából kellett a fiatalabb tanulóknak átköltözni a Türr István utcába. 2024 szeptemberében az óvodások térhettek vissza a teljesen új építésű óvodába az átmenetileg használt Ady Endre utcai (révfalui) plébániaépületből. Végül idén szeptembertől ismét egy épületben lehetnek a gyerekek óvodától a gimnáziumig.

Egy igazán színvonalas, a 21. századi oktatás kihívásait kielégítő, modern intézményt kaptak, ahol a mindennapi oktató- és nevelőmunkában valóban a gyermek állhat a középpontban. Amikor augusztus utolsó napjaiban végigjárták az épületet, ellenőrizve, hogy minden a helyére került-e, elgondolkodtak azon, hogy mitől is iskola egy iskola. Az elkészült létesítmény akkor még csak egy szép épület volt (szép falakkal, berendezési tárgyakkal).

Iskola akkor lett, amikor megtelt gyerekzsivajjal, nevetéssel.

„Szeretném azt kívánni, hogy minden idejáró óvodásunk, diákunk tekintse ezt a helyet második otthonának, érezze magát itt »valakinek«, ahogy a mottónk is mondja: Prohászka, ahol mindenki valaki. »Bízd a múltat Isten irgalmára, a jelent Isten szeretetére, a jövőt Isten gondviselésére!«” – idézte végül Szent Ágoston gondolatait Pezenhofferné Molnár Edina.

Az ünnepségen beszédet mondott Soltész Miklós államtitkár.

Majd a hálaadó és áldó imádság előtt Veres András megyéspüspök a Szent Lukács könyvéből felolvasott evangéliumi (Lk 2,41–2) részről szólt. A 12 éves Jézus története sok gondolatot ébreszthet bennünk – kezdte tanítását a főpásztor. Azt olvastuk, hogy Jézus hallgatta a tanítókat, főpapokat, és faggatta őket.

Egy iskolának ez alapvető dolga, hogy a gyermekek tudáséhségüket úgy is kielégíthessék, hogy faggatják tanáraikat, és ez egészen biztosan nemcsak az ő javukat szolgálja, hanem a tanárokét is.

Jézus a templomban faggatta az írástudókat; a gyerekek itt, az iskolában, „a kultúra templomában” tehetik ugyanezt, hogy egyre több tudást megszerezhessenek, amivel gazdagítani tudják hazánkat, Egyházunkat.

„Arra a mozzanatra is szeretnék rávilágítani – folytatta a püspök –, hogy a Jézust is tanító írástudók elálmélkodtak azon, amit Jézus mondott és kérdezett tőlük. Álmélkodtak a tudásán, és azon, amit nála megtapasztaltak. Kedves tanárok! Azt kívánom, hogy itt, ahol minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a tudás maximumát tudják átadni, használják jól és törekedjenek arra, hogy azok a tehetségek, akik itt futkosnak, ennek az iskolának az épületében, azok ki is bontakozhassanak, mert hisszük, hogy ez fogja az ő személyes javukat, de egész népünk javát is szolgálni.”

Az evangéliumi magyarázat után Veres András megyéspüspök megáldotta a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felújított épületét.

* * *

A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felújítására a közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel a Győri Egyházmegye 2021. január 15-én kötött szerződést, amely azt tartalmazta, hogy 1141 nap áll rendelkezésre az új óvoda megépítésére és a régi épületek komplett felújítására.

Sajnos a régészeti feltárások okozta időcsúszás miatt az óvoda épületét újra kellett tervezni, ezért közel másfél éves lemaradás keletkezett a tervezett megvalósításhoz képest. Ezt nehezítette, hogy a kivitelező 2024 elején a munkálatok felénél felszámolás alá került. Így a kormányzati szervek és a Győri Egyházmegye munkatársainak szoros együttműködése kellett ahhoz, hogy újraindulhasson az általános iskola felújításának és bővítésének befejezése. A nehézségek ellenére a gimnázium 2023 szeptemberében megkezdhette működését a felújított és bővített épületben, az óvoda pedig 2024 szeptemberében vehette birtokba az új épületet.

A csőd bejelentése után az általános iskola felújításának befejezéséhez komplex helyzetfeltárásra volt szükség, és csak ezután indulhatott újra a munka. Az egyéves megfeszített erővel végzett munkálatok eredményeként 2025 szeptemberében kezdődhetett meg a tanítás a felújított épületben.

A munkálatok ideje alatt a Széchenyi István Egyetem biztosított tanulásra alkalmas helyszínt az iskola tanulói részére. A felújítás során felmerült problémák megoldása bebizonyította, hogy a hatóságok, intézmények, vállalkozások a kitűzött cél elérése érdekében hatékony, példaértékű együttműködésre képesek.

A megvalósítás során a pályázatokból felhasznált forrásból a gimnázium és az óvoda épületegyüttes 4 milliárd 798 millió 528 ezer 314, az általános iskola pedig 3 milliárd 463 millió 458 ezer 010 forintban részesült.

Az általános iskola esetében a felszámolás alá került vállalkozás miatt, és azért, hogy a kivitelezés folytatódhasson, a Győri Egyházmegyének jelentős önerőt kellett biztosítania. A bővítés és felújítások következtében emelkedett a tanulói, illetve az óvodai férőhelyek száma. 2020-ban az óvoda 90, az általános iskola (1–8. évfolyam) 375, a gimnázium (6 és 4 évfolyamos) 297 férőhelyes volt. 2025-ben az óvoda 126, az általános iskola (1–8. évfolyam) 350, a gimnázium (6 és 4 évfolyam) 425 férőhelyre bővült. Jelenleg összesen közel 900 gyermek látogatja az intézményt.

A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda bővítésének, felújításának utolsó üteme annak a sportcsarnoknak a felépítése lesz, amelynek alapkőletételére 2025. november 6-án kerül sor.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti; Molnár G. Tamás

Magyar Kurír