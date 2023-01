Ahol a vendégszeretet kulcsszó – Alpha-bemutatónapot tartottak Budapesten

Az egész országból és a határon túlról is érkeztek résztvevők a bemutatónapra, nagy többségben olyanok, akik most ismerik meg részleteiben az Alphát. Van település, ahonnan a plébános egyedül jött el, van, ahonnan a lelkipásztor világi munkatársaival együtt érkezett, van, ahonnan a fiatal káplán az ifiseit hozta, valamint sok elkötelezett világi is vállalta, hogy megismeri ezt az evangelizáló kezdeményezést. A nagy többség katolikus volt, de a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Pünkösdi Egyház néhány tagja is részt vett a „szenvedélyünk az egység” szellemében működő Alpha-ismertetőn.

A bemutatónap igazi ízelítő volt, milyen is Alpha, ami a világszerte 29 millió embert szólított már meg. Egymásra figyelő, érdeklődő légkörben zajlott a program. Ahogy az Alphán, itt is a komolyság és vidámság egyensúlyára törekedtek az előadók, és a nap folyamán folyamatosan váltakozott az elmélet és a gyakorlat, így a részvevők saját élményt szerezhettek a kurzusról.

Az OLI igazgatója, Fábry Kornél kaposfüredi plébánosként ismerte meg az evangelizációnak ezt az útját, és tapasztalta meg átalakító erejét közösségében. Összefogva az Alpha Magyarországgal – amit Czinki Lea, az Alpha nemzeti igazgatója képviselt a programon –, egy olyan bemutatónapot tartott, mely meg tudta éreztetni, mi is az az Alpha, és miért érdemes belevágni az indításába. A nap során egyszerre tudtak kedvet ébreszteni a vállalkozásohoz, és tudták megmutatni, nem lehetetlen küldetés megszólítani és meghívni a nem templomba járó embereket, hogy velük az élet nagy kérdéseiről beszéljünk.

A dicsőítéssel kezdődő program énekei ráhangolták a résztvevőket, hogy valóban el tudjanak mélyedni az Alpha lelkiségében. Czinki Lea mondott a témába bevezető köszöntőt: „Azért vagyunk itt, hogy megismerjük az Alphát, amelynek

célja, hogy az evangélium mindenkihez eljusson, új hívők bekapcsolódásával megújuljon az Egyház, és életek átformálódásával a társadalomban is változás induljon el.”

Fábry Kornél 2000-ben ismerte meg az Alphát, azóta több mint húsz kurzust tartott. Bemutatta az Alpha indulását: a londoni Holy Trinity Brompton (HTB) anglikán templom lelkésze felismerte, hogy elnéptelenedő parókiája a megszűnés küszöbére jutott. Lelkésztársaival vacsorára hívtak embereket, olyanokat, akik nem jártak templomba. Azt a példát követték, hogy Jézus milyen sokszor leült étkezni barátaival és idegenekkel az élete során. Londonban 1977-ben tartották az első vacsorát, amely alkalmat adott, hogy beszéljenek Jézusról. Azt ismerték fel,

az evangélium 2000 év óta változatlan, de a formát, ahogy beszélünk róla, minden korban újra meg kell találni.

Azóta világszerte 29 millió ember vett részt ilyen vacsorán, és kapcsolódott be a 12 alkalomból álló, kurzussá fejlesztett programon. Mi lehet a siker oka? A Szentlelket segítségül hívó mozgalomban kulcsszó a vendégszeretet, az érkezőt szeretettel fogadó, az apró részletekre kiterjedő vendéglátás, mely felkínálja, hogy válaszokat tud adni, hogyan hozzunk ki többet az életünkből.

Amikor az OLI igazgatója megismerte az Alphát, a plébániája a HTB-hez hasonló helyzetben volt. Az akkor 88 éves plébános mellett Kaposfüreden idősödött az egyházközség is. Kornél atya egyik eszköze a megújításban az Alpha volt, ami az ő szívét is megérintette. „Az első két évben – teológiával a hátam mögött – sok újat tanultam a saját hitemről.

Az Alpha ugyanis annak érthető és világos megfogalmazására késztet, ki Jézus, mit jelent a megváltás.

Szépen összefoglalja a hit lényegét.”

Kaposfüreden 40-ről 400-ra nőtt az aktív hívek létszáma, ami nagyban köszönhető a 14 Alpha-kurzusnak. A 10–12 alkalomból álló kurzusra – vacsora, előadás, beszélgetés, később ima, dicsőítés – elsősorban azokat hívják meg, akik nem járnak templomba. A meghívók a helyi közösség tagja, akik a közösséghez kapcsolódás lehetőségét tudják felkínálni.

A nap bevezetett az Alpha elméletébe, részletesen ismertette, mik az alkotóelemei. Így szó volt arról, kiknek szól az Alpha, hol jó tartani, kik azok, akik tartják. Külön blokk foglalkozott az előadással, amely egymásra épülő 12 téma bemutatásával vezet el a keresztény hithez. Külön blokk tárgyalta az Alpha kulcsfontosságú elemét, a kurzus során tartandó hétvégét. Annak bemutatása, hogy miért jó az Alpha, megérintette a jelenlévők lelkét, és sokakban felébresztette a vágyat, hogy belevágjanak egy kurzus szerezésébe.

A résztvevőknek lehetőségük volt saját élményt is szerezni: kiscsoportokat alkottak, és modelleztek egy beszélgetést, mely során tipikus szereplőket kellett alakítaniuk. A „vezető” és „segítő” feladata volt koordinálni a „bőbeszédű”, a „közbevágó”, a „hallgatag”, az „ateista”, az „okkultista” csoporttagot.

A nap során részletes bemutatót tartottak a kurzushoz használható segédanyagokról. Kiadványok, a témákat feldolgozó kisfilmek könnyítik meg a kurzusvezetés feladatát. Van vezetői-szervezői segédlet, módszertani útmutató, történeteket tartalmazó könyv. Ízelítőt kaptak a résztvevők az ugyancsak kulcselemnek számító imaszolgálatról. Az Alphán fokozatosan építik fel az imára való készséget és alkalmasságot, míg eljutnak oda, hogy a hétvégén az egymásért való imádkozás lehetőségét felkínálják.

Előadás, beszélgetés, dicsőítő énekek, ima alkotta délelőtti programot közös ebéd követte. A délután még hangsúlyosabban az Alpha gyakorlatára koncentrált, és a résztvevőknek lehetőségük volt feltenni kérdéseiket.

A bemutatónap legfiatalabb résztvevőit Szűcs Bálint atya hozta a budapest-angyalföldi Szent Margit-plébániáról. Az ificsoport résztvevői hetente találkoznak, ezen alkalmak felépítése hasonló az Alphához. Nagy Dániel, Kormányos Judit, Dyekiss Rózsa és Halász Balázs kísérte el a káplánt az Alpha-bemutatónapra. „Szeretnénk tartani mi is Alphát, azért jöttünk, hogy megismerjük. Most építjük a csapatot, fel kell készülnünk. Örömet látunk abban, hogy tevékenyen részt vegyünk egy ilyen kezdeményezésben.”

Szerző: Trauttwein Éva



Fotó: Bors Katalin

Magyar Kurír