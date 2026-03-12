Ahonnan többet vihetsz haza – Megnyílt a Jóakaratú Emberek Boltja Győrben

A Jóakaratú Emberek Boltja legfőbb küldetése, hogy láthatóvá tegye a fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó, fogyatékossággal élő, értelmi sérült, szenvedélybeteg és pszichiátriai nehézségekkel küzdő embereket, és felmutassa: a munka nemcsak megélhetést nyújt számukra, hanem önbizalmat ad, közösséget teremt és lehetőséget nyit egy teljesebb, önállóbb életre.

A fejlesztő foglalkoztatás révén a nehézségekkel küzdő emberek értékteremtő munkát végezhetnek, saját jövedelemhez juthatnak. Mindeközben kibontakozik a munkatársak kreativitása és fejlődnek készségeik, ugyanakkor magas minőségű, komoly értéket képviselő termékeket – kerámiákat, textil termékeket, ékszereket, használati és ajándéktárgyakat – készítenek, melyeket a vásárlók márciustól Győr történelmi belvárosában is megvásárolhatnak.

A megnyitón Szalai Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiójának vezetője elmondta: a segítő vásárlással először gyermekkorában találkozott, majd megálmodta, hogy legyen egy hely, amely nemcsak árut kínál, hanem közösséget és lehetőséget ad a legkisebbeknek, a nehézségekkel élőknek. „Győr a szeretet és összefogás városa, ahol templomot, iskolát, idősotthont, lelkigyakorlatos házat és egymást megbecsülő emberi közösségeket hoztak létre kitartó munkával és a Szentlélek erejével” – fogalmazott.

A Jóakaratú Emberek Boltja is többéves széles körű összefogás eredményeként nyithatta meg kapuját. Kozma Imre biztatására számos elvi és konkrét támogatást nyújtó barát és kolléga vitte előre az álmot, hogy tervvé, majd valósággá váljon.

Az adomanyozz.hu oldalon egy év alatt 3,5 millió forint adomány gyűlt össze a megvalósításhoz. A pénzbeli támogatás mellett önkormányzati munkatársak, tervezők, kivitelezők, barkács- és elektronikai üzletek, szakemberek hozzájárulása kellett, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Király Köz Kft.-je elkezdhesse a termékek árusítását.

Megnyitó beszédét Szalai Ferenc régióvezető azzal zárta: „Legyen ez a jóakarat otthona, ahol mindenkinek helye van, és ahol a munkát szeretet és figyelem kíséri.”

A nyitó hétvégén a szeretetszolgálat 8 fejlesztő foglalkoztatást végző üzeme – Csákánydoroszló, Ivánc, Keszthely, Kehidakustány, Mezőörs-Mindszentpuszta, Nagykanizsa, Pécs, Zalaapáti – 125 fajta terméke kapott helyet a Jóakaratú Emberek Boltjában.

Szabadhegӱ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke külön köszöntötte a megnyitón megjelent munkatársakat, akik a boltban megvásárolható termékeket készítették. „Az önök munkája ad valódi tartalmat ennek a helynek. Ezekben a kosarakban, textíliákban, ajándéktárgyakban benne van az önök türelme, kitartása, kreativitása.”

Az elnök hangsúlyozta: a Jóakaratú Emberek Boltja több mint egy bolt. „Egy hely, ahol emberek találkoznak egymással. Amikor valaki itt vásárol egy tárgyat, valójában többet visz haza egy ajándéknál. Hazaviszi annak az embernek a munkáját, aki készítette, és továbbviszi azt a jóakaratot, amely ezt a helyet létrehozta.”

Szabadhegӱ Péter a Máltai Lovagrend ajándékaként a Filermói Boldogasszony-ikon másolatát ajándékozta Szalai Ferencnek, hogy helyezze el az üzlethelyiségben.

A fejlesztő foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegséggel élő emberek számára az önálló élet felé vezető út egyik állomása, ahol megtanulják beosztani idejüket, tervezni kiadásaikat és felelősséget vállalni a munkájukért.

Wind Anita, az ivánci Gondviselés Háza foglalkoztatásszervező munkatársa elmondta: a boltban olyan emberek alkotásai és termékei kaphatók, akik különleges képességekkel rendelkeznek. „Ezek a képességek sokszor rejtve maradnak – itt azonban lehetőségünk van megismertetni őket a világgal. Küldetésünk, hogy a kreatív alkotás lehetőséget adjon a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevők számára az önkifejezésre, az értékteremtő munkára és a mindennapok örömének megélésére. Az itt kapható tárgyak nem csak szépek – magukban hordozzák az odafigyelést, a törődést és az emberi kapcsolódás melegét is.”

A teljesen felújított és átalakított üzlethelyiséget Tokár János ferences, a Nyugat-Dunántúli Régió lelkivezetője áldotta meg.

A megnyitó után Tokár Ferenc OFM szentmisét mutatott be a Loyolai Szent Ignác-templomban. Szentbeszédében kiemelte: a Jóakaratú Emberek Boltja elnevezés telitalálat. „Mert ki mondaná, hogy nem jóakaratú. Vagyis mindenkinek be kell mennie, aki magát jóakaratúnak tartja. És amikor belép, elkezdődik egy lelki folyamat, érzékenyítő történetekkel, amelyek révén a betérő megszabadul a saját küzdelmeitől, és meglátja a másik embert, a termékek mögött lévő emberi sorsokat. Ez a bolt a lelkünket is fejleszti.”

A bolt kínálata folyamatosan bővül a Máltai Szeretetszolgálat üzemeinek és a felzárkózó településeken működő műhelyek termékeivel.

Az üzlet hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, szombaton 9 és 14 óra közötti nyitvatartással a várja a minőségi ajándéktárgyakat kereső embereket Győrben, a Király utca 17. szám alatt.

A bolt Facebook-oldala EZEN a linken érhető el.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír