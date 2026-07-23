Alámerülés a Szent Ignác-i lelkiségben a spanyolországi Manresában

A negyvenhat napos „ignáci alámerülés kurzus” a jezsuita rend alapítójának „mélyebb megismeréséről, lelkiségének és zarándoklásának részletesebb állomásairól” szólt – mondta el Nagy Ernő jezsuita testvér, aki harminchárom társával együtt vett részt a képzésen.

Tizenheten jezsuiták, hét szerzetesnő, valamint tíz világi nő és férfi minden földrészről. Az Ignác „barlangjából” kialakított kápolnában vettek részt a szentmiséken, az előadások és az olvasmányok mellett kisebb zarándoklatok (Montserrat, Loyola, Javier vára, Barcelona) és egy hétnapos lelkigyakorlat is része volt a programnak.

„Nagyon jó volt ebben az igazán nemzetközi és mégis ignáci lelkiségű csoportban imádkozni, tanulni, beszélgetni. Jobban kibontakozott számunkra Szent Ignác embersége, kudarcai és kitartó vágya, hogy megtalálja Isten akaratát. Megközelíthetőbb és követhetőbb szent lett a szemünkben” – meséli a képzésről, amely mások segítésében hivatott támogatni a résztvevőket.

Ernő testvér a szegedi jezsuita rendház minisztere, de emellett a Szent József jezsuita templomban ministrál, a közösség betegeit látogatja, a mindennapok lelkigyakorlata során kísér másokat, valamint püspöki engedéllyel áldoztatni is szokott. Nemegyszer segédkezett már más jezsuiták lelkigyakorlatain, valamint szakkollégistákkal is foglalkozott: hittant tartott nekik, illetve társult Thierry Monfils jezsuita atya választható teológiai kurzusához.

A Manresában épült jezsuita központ

Nagy Ernő saját bevallása szerint a mostani képzésen leginkább abban fejlődött, hogy még jobban szerető alázattal fordul Isten és embertársai felé: „Remélem, hogy egyszerűbben és megfoghatóbban tudok szólni Szent Ignácról, a jezsuita lelkiségről. Isten akarata útmutatás a cél felé, szelíd fény.”

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír