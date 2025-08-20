Alamizsna: figyelmesség a megsebzett ember felé

Mivel az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, e jóságot tükrözni is képes – és hivatott is rá. Az ember szabadsága nem pusztán erkölcsi döntések lehetősége, hanem meghívás a szeretetre: Isten, önmagunk és embertársaink szeretetére.

Jézus példája arra tanít, hogy a valódi szabadság a szeretetben valósul meg, nem pedig a jó és rossz közti választásban. Ez a szeretet jelenik meg akkor is, amikor a másik ember szükségében, sebezhetőségében odahajolunk hozzá.

Az alamizsna, a szolidaritás és az önzetlen szolgálat a szeretet megnyilvánulásai. A jó segítés mindig személyes és figyelmes: a rászoruló valódi igényeire válaszol, tiszteletben tartva annak méltóságát és szabadságát.

A rosszul adott adomány, amely nem figyel az egyén szükségleteire, sőt néha méltatlan tárgyakat közvetít, nem a jóság, hanem a közömbösség jele. A jól végzett segítés viszont lehetőséget ad arra, hogy Isten szeretete és jósága kézzelfoghatóvá váljon a világban.

A segítés gyakran akkor a leghatékonyabb, ha közösségben történik, szervezetek által koordinálva, így fenntartható és átgondolt támogatást nyújthatunk.

A jótettek tehát nemcsak a világ sebeit gyógyítják, hanem minket is formálnak – közelebb visznek Istenhez és embertársainkhoz is.

(...)

Az alamizsnálkodás, mint a másik ember felé forduló figyelmesség már kezdetektől fogva jelen van az emberiség életében. Segít bennünket, hogy a bűn következtében jelenlévő nélkülözést enyhítsük a másikban. De ugyanakkor a hála lángját is feléleszti bennünk Teremtőnk iránt, hogy ő nekünk a gondunkat viseli.

A szolidaritás természetesen mindenki számára követelmény. Szerencsére nem kell megvárni, amíg az emberek többsége szeretni kezdi felebarátját, hogy leszedhessük azok tetteinek gyümölcseit, akik várakozás nélkül cselekszenek saját helyzetükben. A reménynek azokból az eredményekből kell fakadnia, amelyeket azon személyek tettei váltanak ki, akik minden szinten úgy viselkednek, mint az egész ember és minden egyes ember szolgái.

(...)

Mit tegyünk azért, hogy jól segítsünk? Az adományozás legkritikusabb pontja a rászoruló igényeinek pontosabb, mélyebb megértése, hogy valóban úgy segítsünk, ami valós segítségnyújtás a másiknak, és amit mi magunk is szívesen fogadnánk.

Ez kell legyen a segítés alapja.

Szerző: Eredics Gergő atya

Fotó: Merényi Zita; Lambert Attila

Forrás: Bízd Rá Magad Média

Magyar Kurír