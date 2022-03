Aljosáék és Orsi – Mozaikok a Pannonhalmi Főapátság menekülteket segítő tevékenységéből

2022. február 24-én Oroszország megtámadja Ukrajnát. Február 26-ától kezdve a Pannonhalmi Főapátság gyűjtést indít a háború elől menekülők megsegítésére. Március 1-jén megérkezik az első menekült család Láziba, a plébániánkra. Március 5-én hajnalban Szent Márton hegyéről elindul egy zsúfolásig telepakolt kisbusz Ukrajnába, Karácsfalvára. Március 6-án egy adományokkal teli transzportert tudunk Győrbe, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyűjtőpontjára küldeni. Március 7-től folytatódik az adománygyűjtés az Egyházmegyei Karitásszal együttműködve. Ezek az időrendbe szedett szikár tények. Mögöttük azonban napról napra egyre több arc és sors rajzolódik ki.

Többek között a kis Aljosáé, aki tíz hónapos húgával, édesanyjával és nagymamájával menekült Magyarországra. És Orsié, aki családjával együtt befogadta őket. Vagy azé a háromgyermekes családé, akik Arnold atyánál, Láziban a plébánián leltek menedékre. De látjuk a háború sújtotta Ukrajnában helytállni próbáló karácsfalvai testvériskolánkat és önkénteseit, akik erőn felül segítenek a menekülőknek. És a rengeteg adományozót is, ahogy egész települések – Nyúl, Écs, Ravazd, Pázmándfalu, Pannonhalma, Lázi – fogtak össze, és adományok tömkelegével érkeztek a főapátság portájához. Büszkék vagyunk a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaira, akik korukat meghazudtoló felelősséggel és alázattal segítenek.

„Most senki nem maradhat közömbös, meg kell nyitni a szívünket” – mondja Dobszay Balázs, a tanár, osztályfőnök, az adománygyűjtés első hullámának egyik kezdeményezője és koordinálója. „A háború itt zajlik a szomszédban, a honfitársainkat is érinti. Vallási, etnikai, nemzeti hovatartozástól függetlenül mindenkit érint. Itt most csak emberek vannak. Emberek, akik menekülnek, és emberek, akik odahajolnak feléjük” – teszi hozzá Szilveszter atya, a gyűjtés másik motorja. Mint mondják, ha csak egy pohár vizet adunk a meggyötört érkezőknek, már segítettünk.

Az elmúlt napokban sokan segítettek a Pannonhalmi Főapátságon keresztül is. Napról napra egyre több adomány gyűlt össze, amelyet a gimnázium diákjaival válogattak, rendszereztek. A fiúk első szóra jöttek – mesélik. Minden osztály kivette – és kiveszi még most is – a részét a munkából. Javában tartott az első gyűjtési hullám, amikor jött a hír, hogy testvériskolánknak, a karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumnak nagy szüksége van támogatásra Kárpátalján, Ukrajnában. Az iskolát a háború miatt bezárták és tranzitszállóvá alakították. Olyan hellyé, ahol pár órára vagy éjszakára megpihennek az otthonukat elhagyók, majd indulhatnak is tovább egy biztonságosabb élet reményében. Százak fordulnak meg nap mint nap a menedékhelyen. Így született meg a döntés, hogy az adományok egy részét nekik juttatjuk el.

Március 5-én, szombat hajnalban két segítőnk, László Zoltán prefektus és Horváth Tamás indult el a segélyszállítmánnyal, és azzal a csaknem egymillió forinttal, amelyet a diákjaink, szüleik és pedagógusaink ajánlottak fel az iskolának. Hasonlóan a KaráCsoki akcióhoz, amikor karácsony előtt szintén ez a kör egy-egy csoki árával – sokszor ennél jóval többel – járul hozzá egy rászoruló család megsegítéséhez. A határon Tóth Jenő atya várta kollégáinkat, így gyorsan túljutottak az ellenőrzésen. Az adományok lepakolása után pedig beálltak segíteni, mert az élelmiszereken és higiéniai szereken túl önkéntesekre van a legnagyobb szükség. Ahogy a háborútól távol, a közelünkben is kétkezi „munkásból” van hiány.

Március 6-án, vasárnap az adományok másik részével Szilveszter atya, Balázs és Siska Gábor osztályfőnök Győr felé vette az irányt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Magyarországi Regionális Központjának raktárába rengeteg ételt és tisztálkodó szert, valamint pokrócokat, takarókat tudtak vinni. Mint mondják, nagyon nehéz helyzetben van a szervezet, hisz az állandó feladataik ellátása mellett a krízist is kezelniük kell. A pannonhalmi szervezők ezért a jövőben az adományozáson túl a diákokkal önkéntesként is besegítenek. A szeretetszolgálat a Katolikus Karitásszal együttműködve folyamatosan alakítja ki a kisalföldi megyeszékhelyen a szállókat az egyre nagyobb számban érkező menekülteknek.

Az adományok elszállításával azonban közel sem ért véget a munka. Most zajlik a beérkezett ruhák válogatása, majd eljuttatása a rászoruló menekülteknek. Az adománygyűjtést pedig a főapátság a Pannonhalmi Egyházmegyei Karitásszal karöltve folytatja tovább.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Horváth Tamás

Magyar Kurír