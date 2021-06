Államtitkárokat tüntetett ki a Szuverén Máltai Lovagrend

A Szuverén Máltai Lovagrend Pro Merito Melitensi érdemrenddel tüntette ki Soltész Miklóst, az Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, Rétvári Bencét, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkárát és Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárt, elismerésül a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (MMSZ) és a Magyar Máltai Lovagok Szövetségével való szoros együttműködésükért és a szervezetek munkájának előmozdításáért.

Az 1920-ban létrehozott Pro Merito Melitensi kitüntetés a Szuverén Máltai Lovagrend érdemrendje. Olyan személyeknek ítélik oda, akik a Rend működése szempontjából elismerésre méltó munkát végeztek, népszerűsítették a keresztény értékeket.

A kitüntetést Ugron Imre Gábor, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete adta át a lovagrend budai várbeli székházának kertjében. Az ünnepségen megjelent Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is.

A laudációkat Ugron Béla, a nagykövetség másodtitkára mondta. Soltész Miklós államtitkár érdemeit méltatva idézte őt: „Az emberi méltóságra alapozott munka megadja a rászorulóknak a szállást, a ruhát és az élelmet, a másik oldalról pedig segít, hogy cselekvő emberekké váljanak. Akinek pedig belső igénye van arra, hogy valóban tegyen a közösségért, az visszakapja a méltóságát is.” Ugron Béla hozzátette: a segítségnyújtás akkor lesz maradandó, akkor tudja felemelni a másikat, ha a méltóságon alapszik. Soltész Miklós feladatai közül kiemelte a Karitatív Tanács, illetve a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöki tisztét. A nagykövetség másodtitkára fontosnak tartotta megemlíteni a karitatív szervezetek háttérintézményeinek működését segítő szervezetfejlesztési pályázatokat, amelyek nagymértékben erősítették a segélyszervezetek reagálóképességét: amikor a koronavírus-járvány végigsöpört az országon, a karitatív szervezetek készen álltak és gyorsan tudtak cselekedni. Ugron Béla emlékeztetett, hogy az egyházügyi államtitkár nyilvános szerepléseiben több alkalommal is pozitív példaként hivatkozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájára, amit az évek során volt alkalma részleteiben is megismerni. A most átadott elismeréssel a segélyszervezetre irányuló figyelmét is szeretnék megköszönni.

Rétvári Bencével, az Emmi parlamenti államtitkárával kapcsolatban Ugron Béla felidézte, hogy már fővárosi képviselőként is bizonyította, jogi eszközökkel, közigazgatási rendszerben dolgozva is lehet jó cselekedeteket végrehajtani, a családtámogatást mint stratégiai célt úgy szolgálni, hogy elsősorban a hétköznapi emberek szempontjai érvényesüljenek.

Annak idején ő kezdeményezte a kisgyerekekkel utazó édesanyák lényegesen csökkentett árú BKV-bérlet-vásárlási lehetőségét. Országgyűlési képviselőként, államtitkárként számos fontos és nagy súllyal bíró ügy kapcsolható Rétvári Bence nevéhez – hangzott el a laudációban. – Ilyen a határon túli magyarok segítése és az ifjúsági programok. Nemcsak konkrét segítséget nyújtott a rászorulóknak, hanem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedek alatt felhalmozott tudását és tapasztalatait is segítette átadni a határon túl dolgozó karitatív szervezeteknek, hogy hatékonyabban láthassa el feladatait. Az egészségügyi szűrőprogram emberek tízezreit érte el a határokon túli intézményektől távol eső területeken is. Ezek a programok az államtitkár tevékenységének köszönhetően jöttek létre, a feladatokat pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat valósította meg. Egy komplex projektet, a felzárkózási tervet is ő támogatja, aminek lényeges részét szervezik és felügyeli az MMSZ.

Fülöp Attiláról Ugron Béla elmondta, hogy gyakori vendég a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben, és ez nemcsak a karitatív szervezet nagy budapesti ellátóközpontjaira igaz, hiszen a szociális államtitkárral az elmúlt években találkoztak már többek között a veszprémi hajléktalanszálló vendégei, az egykori „pokoli torony” lakói vagy a tiszaburai máltai műhelyek dolgozói is. Látogatásai azt mutatják, hogy érdeklődik a Máltai Szeretetszolgálat értékrendje alapján végzett munka iránt. Előszeretettel választja az MMSZ intézményeit a minisztérium által szervezett események helyszínének is, hogy ott tegye meg aktuális bejelentéseit, ahol az ellátást működés közben is be lehet mutatni. Ezzel azt is üzeni, hogy a szervezetnél látható gyakorlatot, az ott megismerhető szolgálatot érdemesnek találja kirakatba tenni, mintaként kiemelni a százezer dolgozót és ezerhatszáz intézményt jelentő szociális ágazatból.

Ugron Béla felidézte, hogy amikor 2020 novemberében szociális tárgyú törvények módosításáról tárgyalt az Országgyűlés, az államtitkár beszédében leszögezte, hogy nem segélyeket, hanem esélyeket kell teremteni: „A kormány szakított azzal a gyakorlattal, hogy a szociális terület csak a sajnálat kifejezéséről szóljon, ehelyett esélyekre kell építeni!” Fülöp Attila szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelemben még jobban kikristályosodik, hogy a szociális gondoskodás mindenkinek közös ügye.

A követségi másodtitkár szerint Fülöp Attila és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat talán azért értik meg ennyire könnyen egymást, mivel a legfontosabb kérdéseket hasonló szemszögből közelítik meg. A hivatali kapcsolatokon messze túlmutató szakmai együttműködés ezt látszik alátámasztani.

Szerző: Bodnár Dániel



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír