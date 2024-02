Állandó megújulásban – Vasárnap kezdődik a házasság hete

A Nagy-Britanniából indult és ma már több mint húsz országban jelen lévő Házasság Hete mozgalom a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is.

Hazánkban idén a hét mottója: „Állandó megújulásban”. Az országos rendezvénysorozat eseményein a szervezők azt járják körül, miként tudnak a párok a mai rendkívül változó környezetben egymásra figyelve együtt fejlődni, házasságukban megújulni, új közös célokat találni, az új élethelyzetekhez egymással együttműködve alkalmazkodni. A házasság hetén több mint ötven településen közel kétszáz programmal várják országszerte és a határokon túl is az önkéntes szervezők az érdeklődőket. A hét minden napjára a mozgalom szervezőbizottsága által szervezett központi programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István.

A Házasság Hete mozgalom sikere a magyarországi 2008-as indulása óta töretlen, sőt a rendezvények és a kapcsolódó települések számát tekintve Európában és világszinten is az élvonalban van.

A meghirdetett eseménysorozathoz országszerte idén is számos új település csatlakozott – közülük többen egész hétre változatos programokkal készülnek, bevonva a települések egyházi, turisztikai szervezeteit, a helyi vállalkozókat, éttermeket, szállodákat – számtalan sokszínű és izgalmas kapcsolatgazdagító lehetőséget kínálva a pároknak.

„Mindnyájan megtapasztalhattuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok minden felgyorsult körülöttünk, számos stabilnak hitt dolog megváltozott az életünkben – elég csak akár az egzisztenciánkat is veszélyeztető, beláthatatlan kimenetelű technológiai fejlődésre vagy a körülöttünk lévő bizonytalan gazdaságpolitikai körülményekre gondolni. Ezek nagyrészt akaratunk ellenére lépnek be az életünkbe, és okozhatnak akár észrevétlenül is változásokat, feszültségeket a kapcsolatainkban – mondta az eseménysorozat kapcsán Herjeczki Kornél, a Házasság Hete mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója. – Ne várjuk meg, hogy a külső körülmények meggyengítsenek bennünket, hanem a nehezebb helyzeteket megelőzve legyünk már most aktívak abban, hogy a kapcsolatainkat erősítsük meg, töltsük meg tartalommal, szánjunk egymásra minőségi időt.”

A szervezők impulzust és bátorítást szeretnének adni a pároknak arra, hogy a kapcsolataik megújításában aktív kezdeményező szerepet vállaljanak.

A házasság hete idén nemcsak a fiatal párokat, a házasság előtt állókat vagy a már több éve házasságban élőket kívánja megszólítani, hanem azokat is tudatos aktivitásra biztatja, akik a házasságuk második felének teljesen új kihívásaival szembesülnek, akár a gyermekeik „kirepülése” után kell új célokat, új életformát kialakítaniuk.

„Sokan teszik fel a kérdést, hogy vajon min múlik, hogy a házaspárok kapcsolata örömtelibb és bensőségesebb lesz-e az idő előrehaladtával, vagy közönyössé és rideggé válik? Soha nincs késő arra, hogy megértő odafordulással, egymás céljainak támogatásával, illetve különbözőségeink kiaknázásával képesek legyünk megújulni és megteremteni a kapcsolatunkban az érzelmi stabilitást és a harmóniát, bármely életszakaszában legyünk is a házasságunknak” – emelte ki az országos koordinátor.

A témában a héten több előadás, a házasság hetére megjelenő kötet és kifejezetten az alkalomra készült párkapcsolat-építő kártya is segíti az érdeklődőket, Mihalec Gábor párterapeuta munkájaként.

A házasság hete megújult honlapja és programkereső felülete pedig nemcsak a regionális szervezőknek nyújt gördülékenyebb programbeküldési lehetőséget, hanem a rendezvényeket keresők is egyszerűen válogathatnak a lakóhelyük közelében lévő események, kedvelt előadójuk vagy dátum szerint a programok közül országszerte és határon túl is.

A házasság hete 2024 központilag szervezett programjai:

Idén a házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét február 11-én, vasárnap 10 órakor a debreceni Református Nagytemplomban (Debrecen, Kossuth tér 1.). Igét hirdet Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az istentisztelet élőben követhető lesz a gyülekezet Facebook-oldalán és a templom honlapján.

Február 12-én, hétfőn 18 órakor Budapesten, a Ráday Ház dísztermében (1092 Budapest, Ráday u. 28., 2. em.) a Páratlan beszélgetés közismert párokkal sorozat részeként, Őszintén a házasságról címmel Véssey Miklós íróval, költővel és feleségével, Mirk-Véssey Klára tanárral; Győri Virággal, a Family magazin főszerkesztőjével és férjével, Győri Tamás Józseffel, a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet igazgatójával; Léder László pszichológussal és feleségével, Puja Andrea operaénekessel beszélget Gécsek-Tóth Enikő, a Kossuth rádió szerkesztő-riportere. A beszélgetés élőben is követhető lesz a házasság hete Facebook-oldalán.

Február 13-án, kedden 18 órakor Tapolyai Emőke pszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője Állandó megújulásban: egynyári helyett évelő házasságot! című online előadására várják az érdeklődőket a házasság hete Facebook-oldalán.

Február 14-én, szerdán 18 órakor áldással egybekötött zenés istentiszteletet tartanak Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.), a Budavári Gospelkórus közreműködésével; igét hirdet Cselovszky Ferenc, a Pesti Evangélikus Egyházmegye esperese.

Február 15-én, csütörtökön 10 órai kezdettel, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szervezésében, Család és kapcsolódások címmel konferenciát rendeznek a budapesti Corvinus Egyetemen (1093 Budapest, Fővám tér 8.). A program regisztrációhoz kötött; regisztrálni a haromkiralyfi.hu oldalon lehet.

Február 16-án, pénteken 18 órakor „Szólj be a papnak!” – Család: elvárás vagy kiteljesedés? címmel Csűrös-Varga Vanda református lelkész, Kocsis Tamás görögkatolikus pap és Sterczer Hilda hegymászó válaszol az érdeklődők kérdéseire Budapesten, a Sruton V.P. közösségi térben (1053 Budapest, Veres Pálné u. 12.). Tényleg mindenki akar családot? Baj, ha csak társadalmi nyomás vagy kedvezményes hitel miatt jön a gyerek? Milyen dolog gyereket szülni „erre a világra”? Meddig tart egy házasság szavatossága? Menő szinglinek lenni? Tud-e olyan pap tanácsot adni családi kérdésekben, aki egyedülálló? A lelkészházasság = mintaházasság?

Február 17-én, szombaton Jóban-rosszban, jobban! címmel Komjáthy Károly, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársa tart előadást a pasaréti református templomban (1026 Budapest, Torockó tér 1.) Az alkalom online is elérhető lesz a pasaréti református gyülekezet YouTube-csatornáján.

A házasság hetét február 18-án, vasárnap 18 órakor koncelebrált ünnepi szentmise zárja a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban (Budapest V., Március 15. tér 2.). A szentmisét bemutatja és homíliát mond Fábry Kornél esztergom–budapesti segédpüspök. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti.

Az országos rendezvénysorozat keretében ezen kívül számos magyarországi és határon túli településen – többek között Egerben, Szegeden, Zalaegerszegen, Pannonhalmán, Székesfehérváron, Hévízen, Ménfőcsanakon, valamint Kárpátalján, Tiszaújlakon, Óbecsén, Érsekújváron, Nagyváradon – előadásokkal, beszélgetésekkel, zenés estekkel, páros kalandtúrákkal, egyházi alkalmakkal várják az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

Az országos rendezvénysorozat folyamatosan bővülő eseménynaptára elérhető a házasság hete honlapján; Facebook-oldalán és az Instagramon.

A házasság hete szervezőbizottságában közreműködő szervezetek: Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), Magyar Katolikus Házas Hétvége, Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat, Bibliai Házassággondozó Szolgálat, Magyarországi Evangélikus Egyház Női Misszió, a Magyarországi Baptista Egyház Családi Szolgálata, a Biblia Szól Gyülekezet Házassági Tanácsadó Szolgálata, a Magyarországi Metodista Egyház Családszolgálata, a Harmat Kiadói Alapítvány és a Family magazin.

Forrás és fotó: Házasság hete



