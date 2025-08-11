Állj ki az életért! – Képzést szervez a „40 nap az életért” szolgálat fiatal életvédőknek

Hazai – 2025. augusztus 11., hétfő | 16:45
1

Szeptember 12-én, pénteken gyorstalpaló képzést tartanak Budapesten fiatal és kezdő életvédők számára a pesti ferencesek közösségi termében.

Az esemény a ferencesek támogatásával valósul meg, akik nem csak a helyszínt biztosítják, hanem a „40 nap az életért” ima, böjt, békés jelenlétnek aktív résztvevői is.

Előadók, szervezők és együttműködők: Papp Tihamér ferences atya; Teleki Béla, a CitizenGo magyar kampány igazgatója; Hajdani Józsefné Magdi, a „40 nap az életért” ima, böjt, békés jelenlét budapesti szervezője.

A nap során előadások hangzanak el az életvédelem és a tanúságtétel témájában, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

Részletes program ITT olvasható. A Facebook-esemény IDE KATTINTVA érhető el.

Információ és jelentkezés: magyar@citizengo.net és utodainkert@gmail.com 

A program ingyenes, az eseményen résztvevők szíves adományát köszönettel fogadják a szervezők.

Forrás és fotó: „40 nap az életért” szolgálat

Magyar Kurír

#életvédelem (abortusz, eutanázia) #programok #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató