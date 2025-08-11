Állj ki az életért! – Képzést szervez a „40 nap az életért” szolgálat fiatal életvédőknek

Az esemény a ferencesek támogatásával valósul meg, akik nem csak a helyszínt biztosítják, hanem a „40 nap az életért” ima, böjt, békés jelenlétnek aktív résztvevői is.

Előadók, szervezők és együttműködők: Papp Tihamér ferences atya; Teleki Béla, a CitizenGo magyar kampány igazgatója; Hajdani Józsefné Magdi, a „40 nap az életért” ima, böjt, békés jelenlét budapesti szervezője.

A nap során előadások hangzanak el az életvédelem és a tanúságtétel témájában, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

Részletes program ITT olvasható. A Facebook-esemény IDE KATTINTVA érhető el.

Információ és jelentkezés: magyar@citizengo.net és utodainkert@gmail.com

A program ingyenes, az eseményen résztvevők szíves adományát köszönettel fogadják a szervezők.

Forrás és fotó: „40 nap az életért” szolgálat

Magyar Kurír