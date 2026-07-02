Alszerpapavatást ünnepeltek Boldván – KÉPRIPORT

Boldva Sajópálfala fíliája, ahol a görögkatolikus szertartásokat időről időre a római katolikus templomban tartják.

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Június 28-án, vasárnap egészen megtelt a kis templom; rokonok, ismerősök, barátok, falubeliek együtt ünnepelték Lakatos Zsolt papi hivatása felé vezető útjának újabb fontos lépését.

Orosz Atanáz püspök homíliájában Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódva Szent Péter életének példáján keresztül mutatta be a keresztény hivatás sajátosságát:

a hit útja nemcsak a tehetséggel, hanem főleg a Krisztushoz való hűséggel áll kapcsolatban.

Péter nagysága nem hibátlanságában, hanem Krisztushoz való kitartó ragaszkodásában rejlett. „Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak.” (Jn 6,68)

A főpásztor személyes hangon emlékezett vissza azokra az időkre, amikor Lakatos Zsolt még gimnáziumba járt, majd azt befejezve igent mondott a papi hivatásra.

Az alszerpapi szolgálat célját így fogalmazza meg:

minden körülmények között ragaszkodik a Mesterhez, az Úr Jézushoz.

Kiss Attila Gellért parókus köszöntőjében köszönetet mondott mindazoknak, akik Lakatos Zsolt tanulmányait segítették, és arra kérte a közösséget, hogy továbbra is kísérjék imádságukkal az új alszerpapot, aki augusztus elejétől a baktakéki parókián lelkipásztori kisegítői és hitoktatói megbízást kapott.

Szerző: Varga-Juhász Bernadett

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír