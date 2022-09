Alzheimer-világnap egész évben a Gyulafehérvári Caritas szakembercsapatával

Akik követték eddigi tevékenységeiket, olyan eseményekkel találkozhattak, mint az Alzheimer Café, vagy részt vehettek a demenciával élőket és hozzátartozóikat támogató csoportokban. A szakembercsapat a demencia ismertetésére, a betegség megelőzésére és késleltetésére, a kórral való együttélés megkönnyítésére alapozza őszi–téli szolgáltatásainak legjavát is.

Az „Együtt erősebbek lehetünk a betegséggel szemben” elnevezésű program keretében nevelő célú műhelymunkák lesznek a marosvásárhelyi plébániákkal partnerségben. Az összejöveteleken szakemberek és résztvevők a neurodegeneratív, vagyis az idegsejtek sérülésével és leépülésével járó betegségekről beszélgetnek, így a demenciáról is.

E témára épül szeptember 28-án, az idősek világnapja alkalmából tartandó rendezvény is, amelynek keretében a szépkorúak különféle tevékenységek által nyerhetnek jobb rálátást a betegségre. Bemutatják a Megbomlik az ész, megmarad a lélek című kiadványt is, amelynek egyik része tudományosan, másik része tapasztalati úton ismerteti a demenciát, miközben konkrét tanácsokkal is ellátja az olvasót.

A központ munkatársai a betegség megelőzését célzó csoportfoglalkozásokat is terveznek az „Agyfenők” nevű csoport indításával: agytorna, mentálhigiénés tevékenységek és sok más szakmai módszer teszi lehetővé a demencia megelőzését, késleltetését.

Egyéni és csoportos tájékoztatás, tanácsadás valamint támogatócsoport létrehozása is részét képezi a szakemberek szolgáltatásainak, amelyeket demens betegek hozzátartozói számára nyújtanak. Az információátadás szükség szerint célirányos beavatkozásokkal egészül ki a demenciával élő betegek esetében.

A Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjába látogató érdeklődők szakkönyveket is kölcsönözhetnek a demencia témájában.

További információkat a programokkal kapcsolatban ITT találhatnak.

Forrás: Gyulafehérvári Caritas

Szöeg és fotó: Orbán Júlia

Magyar Kurír