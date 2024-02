Amely közösség nem tud ünnepelni, az nem tudja építeni a jövőt – Jótékonysági karitászbál Sümegen

Ghiczy László, a szervezet igazgatója az eseménnyel kapcsolatban elmondta: „Támogatást tudunk gyűjteni a rászoruló személyek számára, a résztvevők részéről ilyenkor példaértékű összefogás mutatkozik meg. A bevételek száz százalékát olyan családoknak adjuk, akiknek a hétköznapok során nehéz előteremteniük mindazt, ami számunkra természetes. Nekik sok esetben a mindennapi betevő falat előteremtése is nehézséget okoz, de akár a betegséghez kapcsolódó gyógyszerek kiváltása, gyógyászati segédeszközök megvásárlása is probléma, sőt nem egyszer találkozunk olyan esetekkel, amikor minden erőfeszítés ellenére a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges biztonságos közeget nem tudják megteremteni. Ezeknek a családoknak szeretnénk továbbadni a befolyt adományokból.”

Szijártó László, a szervezet lelkiigazgatója úgy fogalmazott, annyi nehézség, probléma vesz körül bennünket itt a világban, hogy szükség van a remény erősítésére. „Igyekezzünk minden nehézséghez vidáman hozzáállni, hiszen akadnak nálunk elesettebbek is. Például azok a testvéreink, akik a háború, vagy annak következményei miatt küszködnek, vagy akiknek el kellett menekülnie a szülőföldjéről. Természetesen ránk is hatnak a problémák, azonban ha tehetségünkhöz, lehetőségeinkhez mérten próbálunk segíteni, adakozni is, ha képesek vagyunk együtt hordozni a terheket, akkor jobb és boldogabb lehet a világ, amelyben élünk” – mondta Szijártó László, aki megköszönte a szervezésben résztvevők állhatatos és kitartó munkáját is.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász igazgató-helyettese kifejtette, a Karitász nem csupán egy társadalmon kívüli szervezet, hanem egy csodálatos közösség is. A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, amelyhez bárki csatlakozhat, aki szeretne másokon segíteni, akár önkéntesként, akár a támogatásával. „Természetesen mindig megfogalmazunk egy közös célt. Már ennek a ténynek is van egy közösségi hozadéka, hogy mi közösen alkottunk valamit, és például lesz ebből majd téli támogatás, kandalló, tűzifa a rászoruló embereknek. Ugyanakkor nagyon fontos a közösségi kapcsolatépítés is. Kifejezzük, hogy nincsenek a rászorulók egyedül, másrészt egymásnak is ki tudjuk fejezni, hogy mi is számíthatunk egymásra, gyakorlatilag összetartozunk” – hangsúlyozta Zagyva Richárd.

Udvardy György veszprémi érsek azt emelte ki, hogy a karitatív tevékenység egy nagyon speciális megnyilvánulási formája az Egyház közösségének, mely során a szeretet konkrét és közvetlen cselekedeteit lehet megtenni, ami közösséget teremt azokkal is, akik tudnak segíteni, de közösséget teremt azok között is, akik az Egyház tagjai, és akik az Egyháznak ezt a fontos feladatát akarják segíteni akár jelenlétükkel, önkéntességükkel, akár úgy, hogy adományaikkal támogatnak egy-egy célt. „A bál ezt helyezi egy más dimenzióba, hiszen a közösségben az ünneplés is elengedhetetlen. Az a közösség, amely nem tud ünnepelni, az nem tud örülni, nem tudja építeni a jövőt. És az ünneplésben, a létünk megünneplésében erőt nyerünk ahhoz, hogy az Egyház szolgálatát tudjuk végezni. Nagyon sok ember van, aki érzékeny, és lehetősége is van arra, hogy segítsen” – mondta az érsek.

Böjte Éva, a Hotel Kapitány szálloda-igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a Karitász által megfogalmazott célokkal ők is azonosulni tudnak, és bejelentette, hogy az idei bálon befolyt összeget megtoldják további 1,1 millió forinttal. Arról is szólt, hogy a 2025-ös karitászbál megrendezésének költségeit is felvállalják, az eseményen befolyt teljes összeget pedig ugyancsak a Karitásznak ajánlják fel.

A jótékonysági bálon fellépett a várpalotai Táncoló Talpak Caritas Junior Társastánc Csoport és a Bakony Integrált Szociális Intézmény Veszprém Vármegye Ezüst Hárs Otthonának darvastói tánccsoportja, a talpalávalóról a Búgócsiga Együttes gondoskodott.

