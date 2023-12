Angyalbatyu készítésére hív idén is a Katolikus Karitász

Csatlakozz te is! Készíts angyalbatyut egy nehéz sorsú gyermeknek, hogy neki is ünnep legyen a karácsony.

Hogyan készíthetek ajándékot?

Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt. Ezután döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod ajándékod.

Mit tegyek a csomagba?

Bármit, aminek egy gyermek örülhet:

– játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat stb.);

– könyvet, mesekönyvet, színezőt;

– édességet (csokoládét, kekszet stb.);

– pipereholmikat (dezodort, körömlakkot, parfümöt);

– iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.);

– képeslapot vagy jókívánságot.

Mi ne kerüljön a dobozba?

Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék; használt ruhanemű.

Hogyan csomagoljam be a dobozt?

Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le, csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagokat átnézik, illetve önkénteseink egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (például édesség, naptár stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak szánod ajándékod, pl.: „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”.

Az akció keretében, dobozolás és csomagolás nélkül is leadhatok ajándékokat?

Igen – ha nincs dobozod, vidd el a gyűjtőpontra zacskóban az ajándékodat, és mi bedobozoljuk.

Az akció keretében fogadnak-e külön játékokat, édességeket, ajándékokat, amely nem egy gyermeknek szóló korosztály szerint összeállított kész csomag?

Igen – ha például több édességet vagy játékot ajánlanál fel, hozd el a gyűjtőpontra, és azokból is tudunk ajándékcsomagot készíteni további gyermekek számára.

Hol és mikor adhatom le ajándékdobozom vagy a csomagolatlan ajándékokat?

A meghirdetett gyűjtőpontokon, amelyeket megtalálsz a www.angyalbatyu.hu oldalon. Az elkészült ajándékcsomagot a helyszíneken jelzett időpontig, de legkésőbb december közepéig juttasd el valamelyik gyűjtőpontra.

Ezek pontos címéről, a nyitvatartásáról ITT olvashattok.

Amennyiben valaki postai úton kívánja ajándékát eljuttatni hozzánk, úgy ezt valamelyik gyűjtőpontra kérjük elküldeni. Mindenképpen add postára december elejéig, hogy még időben eljusson hozzánk, és meg tudjuk szervezni az eljuttatást.

Hova kerülnek az ajándékok?

Az összegyűjtött ajándékokat a Katolikus Karitász országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatjuk el a gyermekekhez, amelyeket családlátogatások alkalmával vagy a Karitász szervezeteinél, illetve ünnepi műsorok alkalmával vesznek át a gyermekek még az ünnepek előtt.

Adhatsz angyalbatyut online adományozással is: www.karitasz.hu

Néhány ezer forintból összeállítjuk csomagodat egy gyermeknek.

Segíthetsz a 1356-os adományvonal hívásával is. Hívásonként 500 forinttal támogathatod a gyűjtést.

Legyen ünnep a karácsony még több gyermeknek!

A gyűjtőpontokat itt találod.

Forrás és illusztráció: Katolikus Karitász

