Apostoli Penitenciária: Teljes búcsú nyerhető Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából

„Őrizzétek meg Ferenc atyánk és testvérünk emlékét, annak dicséretére és dicsőségére, aki naggyá tette őt az emberek között, és megdicsőítette őt az angyalok között. Imádkozzatok érte, ahogyan halála előtt kérte tőlünk, és imádkozzatok hozzá, hogy Isten osztozzon velünk szent kegyelmében.” (Illés testvér körlevele Szent Ferenc haláláról minden ferences rendtartománynak)

Míg a nemrég véget ért 2025-ös rendes jubileum – mely során mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy azon remény zarándokai legyünk, mely nem csal meg (vö. Róm 5,5) – kegyelmi gyümölcsei még mindig jelen vannak és érezhetőek, íme, most tökéletes folytatásként egy új alkalom is adódik az örömre és megszentelődésre: Assisi Szent Ferenc földi életéből a mennyei hazába való boldog átmenetének nyolcszázadik évfordulója (1226. október 3.) – olvasható a dekrétum elején.

A dokumentum megjegyzi: az utóbbi években más fontos jubileumok is kapcsolódtak Assisi szentjéhez: a grecciói első betlehem létrehozásának és a Naphimnusz születésének, valamint Ferenc stigmatizációjának nyolcszázadik évfordulója, amely a Verna hegyén – mondhatni egy új Golgotán – történt, két évvel a halála előtt.

2026 azonban minden korábbi ünneplés tetőpontját és beteljesedését jelenti: valóban Szent Ferenc éve lesz, és mindannyian arra kapunk meghívást, hogy szentekké váljunk a mai világban a „szeráfi pátriárka” példáját követve.

Ha csodálatosan igaz, hogy „nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk” (ApCsel 4,12), csak Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója, akkor ugyanilyen rendkívüli módon igaz, hogy a 12. és 13. század fordulóján, az úgynevezett szent háborúk, az erkölcsi lazaság és a téves vallási buzgalom korában „egy nap jött e világra” – ahogy Dante írja az Isteni színjátékban Assisi szentjéről [Babits Mihály fordítása – a szerk.] – Ferenc, aki egy gazdag kereskedő fiából szegénnyé és alázatossá vált, igazi alter Christus lett a földön, aki az evangéliumi élet kézzelfogható példáját és a keresztény tökéletesség valódi képét mutatta a világnak.

Korunk nem sokban különbözik attól, amelyben Ferenc élt, és pontosan ennek fényében tanítása talán még érvényesebb és érthetőbb ma.

Amikor a keresztény szeretet elsorvad, a közöny rossz szokásként terjed, és az, aki a népek közötti egyetértést magasztalja, inkább önzésből teszi ezt, semmint őszinte keresztény szellemből; amikor a virtuális elsőbbséget élvez a valóssal szemben, a társadalmi viszály és az erőszak a mindennapi élet része, és a béke egyre bizonytalanabbnak és távolibbnak tűnik, akkor Szent Ferenc éve mindenkit arra kell, hogy ösztönözzön, hogy saját képességei szerint kövesse Assisi szegénykéje példáját, amennyire csak lehet, formálja magát Krisztushoz hasonlóvá, és ne tegye semmissé az éppen eltelt szentév elhatározásait:

a remény, amely zarándokká tett minket, most alakuljon át buzgó és lelkes tevékeny szeretetté.

„Én ebben szeretném tudni, hogy szeretitek-e az Urat és szerettek-e engem, az ő szolgáját és a tiéteket, megteszitek-e ezt, nevezetesen: hogy soha ne legyen a világon olyan szerzetes, aki annyit vétkezett, amennyit csak vétkezhetett, és miután a szemetekbe nézett, ne távozzon irgalmas megbocsátásotok nélkül, ha kéri azt” – írta a szent egyik levelében. Ezekkel a rendkívüli szavakkal Szent Ferenc nemcsak vigasztalást és tanácsot ad egy névtelen szerzetestársának, hanem mindenekelőtt felvázolja és hangsúlyozza az irgalmasság alapvető jelentését, amely elválaszthatatlanul összefügg a megbocsátás és a búcsú fogalmával. És pontosan egy búcsút – a jól ismert „assisi megbocsátást” vagy Porciunkula-búcsút – adott III. Honoriusz pápa kivételes kiváltságként Ferencnek azok számára, akik gyónás és szentáldozás után augusztus 2-án meglátogatnak egy Assisi közelében található templomot, amit 800 évvel ezelőtt egy „kicsinyke részen” építettek (innen ered a Porciunkula név).

Ugyanazzal a nagy lelkesedéssel és örömmel, amelyet a szent, miután látta, hogy Krisztus földi helytartója meghallgatta imáját, a Porciunkula felszentelésére összegyűlt tömeg felé sugárzott, amikor bejelentette a megadott kegyelmet,

XIV. Leó pápa elrendeli, hogy 2026. január 10-től – ami egybeesik a rendes jubileumi szentév végével – 2027. január 10-ig hirdessék meg Szent Ferenc rendkívüli jubileumát, amikor minden hívő keresztény Assisi szentjének példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat.

A kitűzött célok tökéletesebb megvalósítása érdekében az Apostoli Penitenciária a pápa akaratával összhangban kiadott dekrétummal, Szent Ferenc éve alkalmából teljes búcsút ad a szokásos feltételekkel (gyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékaira), ami a purgatóriumban szenvedő lelkekért is felajánlható.

A búcsú elnyerését a dekrétum először is a Ferences Család első, másod, harmad rendi és világi tagjanak teszi lehetővé, továbbá a megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai, valamint a hívők nyilvános vagy magán egyesületei tagjainak, akik megtartják Szent Ferenc reguláját, vagy lelkiségéből merítenek, vagy bármilyen módon tovább viszik karizmáját.

Másodszor pedig minden hívőnek, megkülönböztetés nélkül, akik bűntől megtisztult lélekkel részt vesznek Szent Ferenc évének megünneplésében azáltal, hogy zarándoklat formájában ellátogatnak a világ bármely részén található, Szent Ferencnek szentelt vagy hozzá kapcsolódó ferences kolostortemplomba vagy istentiszteleti helyre, és ott áhítattal bekapcsolódnak a jubileumi szertartásokba, vagy legalább méltó időt töltenek kegyes elmélkedéssel, és imával fordulnak Istenhez, hogy Szent Ferenc példáját követve ébredjen fel a szívekben a keresztény szeretet érzése a felebarát iránt, valamint növekedjen a népek közötti egyetértés és béke iránti őszinte vágy. Az imádságot a Miatyánkkal, a Hitvallással, valamint a Boldogságos Szűz Máriához, Assisi Szent Ferenchez, Szent Klárához és a Ferences Család összes szentjeihez intézett fohászkodásokkal kell zárni.

Az idősek, a betegek és az őket gondozók, valamint mindazok, akik súlyos okok miatt nem tudják elhagyni otthonukat is teljes búcsút nyerhetnek, feltéve, hogy feloldozást kaptak minden bűnüktől és szándékukban áll a lehető leghamarabb teljesíteni a búcsú elnyeréséhez szükséges három szokásos feltételt, ha lelkileg csatlakoznak Szent Ferenc évének jubileumi ünnepségeihez, felajánlva imáikat, fájdalmaikat vagy életük szenvedéseit az irgalmas Istennek.

Az isteni kegyelem elnyerése e lehetőségének megkönnyítése érdekében az Apostoli Penitenciária határozottan kéri mind a szerzetes, mind a világi papokat, akik rendelkeznek a megfelelő jogosultsággal, hogy készséges, nagylelkű és irgalmas lélekkel álljanak rendelkezésre a kiengesztelődés szentségének kiszolgáltatására.

