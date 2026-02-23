Kisebb és nagyobb településeken is volt házasság heti program a Miskolci Egyházmegyében

Hagyományosan idén is lelkinapra várta a házaspárokat Sajópálfalán Szepesi Szilárd atya, a Miskolci Egyházmegye családreferense és felesége.

Henrietta tisztelendő asszony változatos, olykor vicces, máskor elgondolkodtató feladatokat állított össze a pároknak. A résztvevők egy rövidebb sétával egy teljes életutat is bejárhattak, mindegyik állomáson egy-egy imádság és kérdések segítették a lelki utazást.

A lelkinapon Szilárd atya elmélkedése címének a hét mottóját adta. A hűség mélyebb értelmére világított rá, hangsúlyozva, hogy a hűség nem csupán a megcsalás elkerülése, hanem tudatos döntés, kitartás és a másik ember melletti elköteleződés. Rámutatott arra is, hogy a házasság és minden tartós kapcsolat folyamatos gondozást igényel, akárcsak egy ház, amelyet javítani kell, nem pedig abból elköltözni vagy elhagyni, amikor problémák, hibák jelennek meg. A szónok azt is kiemelte, mennyire fontos az őszinte kommunikáció, az önismeret és a másik megismerése, mert a konfliktusok csak így oldhatók meg tartósan.

A bibliai példák – különösen Isten hűsége a választott néphez – mintát adnak az emberi hűség és kitartás megértéséhez. A kapcsolatok megújulásának kulcsa az „első szeretetre” való visszaemlékezés (vö. Jel 2,4–5) és az egymáshoz való tudatos visszatérés. Szepesi Szilárd azzal a megállapítással zárta az elmélkedést, hogy a hűség nem korlátoz, hanem éppen szabadságot és biztonságot ad az embernek.

A csereháti parókiák programja a szokott módon Baktakéken kezdődött, ahol nagy érdeklődés övezte Pál Feri atya előadását. Az inspiráló és elgondolkodtató mondatok sok házaspár számára adtak megerősítést és gyakorlati útmutatást a mindennapok kihívásaihoz.

„Hisszük, hogy ezek az alkalmak nemcsak ünneplést, hanem megerősítést is jelentenek: a házasság érték, és a hűség szabadság is egyben” – fogalmazott Varga Csaba parókus.

Szirmabesenyőn Polyák Imre atya Szepesi Szilárd atyát, a Miskolci Egyházmegye családreferensét kérte fel előadásra. Az elmélkedésben főként a házastársi szeretet megújítására biztatta a jelenlévőket Szilárd atya.

A befejező imádság keretében a jelen lévő házaspárok – szokás szerint – áldást, majd egy-egy, ez alkalomra készült, házasságra vonatkozó gondolatokat tartalmazó kis kiadványt kaptak, az eseményt közösségi program követte.

Alsóregmecen Lipusz László atya meghívására a házaspárok Juhász Géza elsőhelynöktől részesültek áldásban. Egy csónakban evezve címmel Szikoráné Király Ágnes tisztelendő asszony tett tanúságot a házasság szentségéről.

Tiszaújvárosban a házasság hetét lezáró vasárnapon, a délelőtti Szent Liturgián Páll Miklós atya áldotta meg a házaspárokat, és egy apró ajándékot is átnyújtott nekik.

„Közösségünkben nagy tisztelettel nézünk fel az idősebb házaspárokra, akik elkötelezetten, állhatatosan járnak a templomba, néha a betegségek ellenére is, hogy imádkozzanak. Ugyanakkor sok fiatal pár is erősíti a közösségünket, akik gyermekeikkel együtt rendszeres résztvevői az egyházközségi programoknak és a szertartásoknak” – mondta el Papp Zoltán atya az arnóti közösségről, ahol a komoly elmélkedések mellé játékos feladatokkal tarkított kötetlen közösségi élmény is társult a hét folyamán.

A Garadnai Görögkatolikus Parókia három alkalomból álló programsorozatot szervezett. A házaspárok megáldása mellett Pacsai János atya két különböző helyszínen tartott lelkigyakorlatot és szervezett közösségi programot a házaspárok és családok számára. Az előadások központi témája a házastársi hűség és a mindennapi elköteleződés fontossága volt, amelyet személyes és gyakorlati példákkal szemléltetett.

„A szikszói parókián a házasság heti programokat közös mozizás nyitotta. A Szerelempróba című film megtekintése után igen gyümölcsöző beszélgetés bontakozott ki” – számolt be Béres Gábor parókus. A következő alkalom középpontjában egy házaspár tanúságtétele állt. Február 15-én a Szent Liturgián áldásban részesülhettek a házaspárok, valamint az azt követő ebédet táncház zárta, ahol meghívott táncoktató segítségével spanyol tánclépéseket sajátíthattak el a jelenlévők.

A heti programokat Ózdon szintén filmklub nyitotta. Különösen örömteli volt a házasság heti vacsora, ahol a nevetés és a meghatódás váltotta egymást. „A párok megismerkedésének történeteit név nélkül hallgattuk meg, és közösen próbáltuk kitalálni, kihez melyik emlék tartozik. Motor, Wartburg, mentőautó vagy egy egyszerű »Csókolom« – mindegyik történetben volt egy bátor pillanat, amikor valaki mert odalépni. Az este rámutatott: a szeretet gyakran egy mondattal kezdődik, de hűséggel és Istennel együtt örökké tarthat” – számolt be róla Bodnár Dániel parókus.

Ózdon a hét másik meghatározó eseménye Tóth István és Viktória református lelkész házaspár személyes hangvételű előadása volt, ahol a hallgatóság nem „elméletet” kapott, hanem „életet”.

A programsorozat ünnepi csúcspontja a házaspárok megáldása volt a templomban. Az áldás mellett különleges ajándékot is kaptak: egy rajzfilm stílusú, keretezett képet saját magukról. A rajzfilmes ábrázolás színesebb, mosolygósabb, mint a hétköznapok – de éppen ez az üzenete. A mesékben is hősök vannak, akik próbákat állnak ki, akadályokon mennek keresztül, mégis együtt maradnak.

A házasságban élők is ilyen hősök: nem hibátlanok, hanem hűségesek. Nem tökéletesek, hanem kitartóak. És Isten kegyelmével újra és újra képesek egymás felé fordulni.

„Történetek, tanúságtételek, áldás és közösség – így lett a házasság hete valódi ünneppé Ózdon. Mert a szeretet nemcsak érzés, hanem döntés. Nemcsak kezdet, hanem hűséges folytatás. És ha Isten is jelen van benne, akkor a legkanyargósabb történetből is áldott, közös út születhet” – mondta el Dani atya.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír