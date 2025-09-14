Argentínában épül a világ első Szent Carlo Acutis-kegyhelye

Chacras de Coriában, az argentínai mendozai érsekség területén egyedülálló projekt valósul meg: a világ első Szent Carlo Acutis-kegyhelye épül.

A kezdeményezés két papnak és a helyi közösségeknek köszönhetően született, Marcelo Colombo érsek irányításával és támogatásával, valamint Ferenc pápa jóváhagyásával: ifjúsági lelkiségi programok és közösségi együttlét számára szerettek volna egy helyet létrehozni.

Osvaldo Scandura, a Mindenkor Segítő Szűz-templom plébánosa elmagyarázta, hogyan valósult meg az ötlet: „Tíz éve kerestünk új helyet a plébániának, amelynek népessége egyre növekszik, és igény van a lelki kísérésre. A telek adományozása egybeesett azzal a pillanattal, hogy rádöbbentünk: Carlo Acutisnak akarjuk szentelni. Mindez megerősíti, hogy ez Isten terve, nem egy személyé vagy egy közösségé.”

Osvaldo Scandura emlékszik arra a különleges élményre is, amely motiválta a döntést: „2022-ben, június 27., a Mindenkor Segítő Szűz ünnepe körül éreztük Szűz Mária illatának frissességét. Úgy éreztük, hogy egy új gyermek születését hirdeti nekünk, és ez a gyermek Szent Carlo Acutis.”

A három hónapja megkezdett építkezés során kialakítanak többek között egy megemelt szintű templomot, parkolót, paplakot, találkozópontokat, egy kis előadótermet és egy örökimádás-kápolnát. Osvaldo Scandura azt mondta: „azt szeretnénk, hogy a fiatalok váljanak a főszereplőkké, és lehetővé szeretnénk tenni számukra, hogy fejleszthessék képességeiket és tehetségüket, és megerősítsük azt a generációk közötti hálózatot, amelyet Ferenc pápa javasolt: amelyben unokák és felnőttek tevékenykednek együtt az evangélium hirdetésén”.

Mario Panetta, a Rózsafüzér Királynője-templom plébánosa elmagyarázta, hogy Carlo Acutis ereklyéjének 2023-as érkezése mérföldkőnek számít a egyházmegyében és a fiatalok életében: „A szentté avatás előtti virrasztáson sok fiatal vett részt, annak ellenére, hogy a plébániák között nagy a távolság. Az esemény szervezésében is közreműködtek; megérintette őket, hogy találkozhatnak egy fiatal szenttel, akinek a tanúságtevő élete lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az evangélium jelentőségét.”

Mario Panetta kiemelte Carlo Acutis üzenetének digitális dimenzióját: „A fiatalok a közösségi oldalakon és a digitális kommunikációban élnek, de meg kell tanulniuk megtalálni önmagukat és Istent is. Carlo az Eucharisztiáról azt mondja, hogy az az ő autópályája a mennybe; ezt ma úgy tudjuk tanítani, hogy elkísérjük őket emberi és lelki fejlődésükben, a technológiát az evangelizáció szolgálatába állítva, és nem a valódi találkozás helyettesítéseként használva.”

A két pap egyetért abban, hogy a szentély a találkozás, az imádkozás és a megtérés helyszíne lesz – nemcsak a mendozai közösség, hanem az egész világ számára. Osvaldo Scandura kijelentette: „Carlo megtanít minket arra, hogy az élet, még ha rövid is, ajándék, amelyet másoknak kell adni. Tanúságtétele arra hív minket, hogy éljük meg a szeretetet, lépjünk ki önmagunkból, és találkozzunk Istennel mások szolgálatában.”

Mario Panetta a fiataloknak azt üzente: „Arra bátorítunk titeket, hogy kapcsoljátok ki egy kicsit az eszközöket, és kapcsolódjatok Isten wifijére, figyeljetek erre a lágy hangra, amely megmutatja nektek, mi a valóban értékes. Sokan pusztítást hozó helyeken keresik az értelmet és a jelentőséget. Carlo megmutatja nekünk, hogy van másik út is.”

A kegyhely nem csupán templom lesz, hanem a lelki növekedés és a kísérés helyszíne is. „Szeretnénk, ha a fiatalok úgy éreznék, hogy itt kibontakoztathatják tehetségüket, és aktív részesei lehetnek ennek a projektnek; hogy együtt egy olyan teret hozhatunk létre, ahol mindenki biztonságban érzi magát, támogatásban és figyelemben részesül” – magyarázta Osvaldo Scandura.

Az alapkőletételt 2023. november 12-én tartották. A munkálatok várhatóan körülbelül három év alatt fejeződnek be, mindig a Gondviselés irányítása alatt és a közösség aktív részvételével.

Mario Panetta szavai szerint: „Egy olyan fiatal szent megismerése, mint Carlo Acutis, megváltoztatja a fiatalok szívét; rájönnek, hogy lehet másképpen is élni, boldogok lehetnek, és tanúskodhatnak az evangéliumról a mindennapi életben.”

Ez a projekt, ahogy Carlo Acutis édesanyja is megjegyzi, „világítótorony” lesz, egy hely, ahol az egyszerűség, a szeretet és a hit találkozik a technológiával és a kreativitással, hogy ezáltal a fiatalok megtapasztalhassák az Istennel való találkozás szépségét.

