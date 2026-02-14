Assisiben bemutatták a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára írt jubileumi himnuszt

Valentino Miserachs Grau nemzetközileg elismert zeneszerző a Pápai Egyházzenei Intézet egykori rektora, akit évek óta szoros kapcsolat fűz a ferencesek umbriai és szardínai rendtartományához. Ez a kapcsolat nem pusztán szakmai jellegű, hanem elsősorban olyan „zenei barátság”, amelyet áthat a mély lelkiség. Valentino Miserachs Grau művei közül számos már most is rendszeresen felcsendül Assisi bazilikáiban, kísérve a testvérek és a zarándokok imádságát. Nem volt tehát véletlen, hogy őt kérték fel a jubileumi év himnuszának megírására.

A Francesco, fuoco d’amor crocifisso (Ferenc, a megfeszített szeretet tüze) című himnusz szövegét Angelo D’Acunto professzor jegyzi. A szövegíró és a zeneszerző közös célja az volt, hogy megénekeljék nővérünk, a testi halál misztériumát, valamint Szent Ferenc átlépését az örök dicsőségbe.

A himnuszt tárgyilagossága és énekelhetősége teszi különlegessé és megszólítóvá. „Mindig egy teljes szívvel éneklő népet képzelek magam elé” – fogalmazott a zeneszerző. Ennek megfelelően a mű felépítése is egyszerű és követhető: egy könnyen tanulható refrénből, valamint egy vagy négy szólamban is énekelhető strófákból áll. Így egy egyszerű templomi közösség éppúgy megszólaltathatja, mint egy képzett művészekből álló kórus.

Amikor arról kérdezték, egyetlen szóval hogyan jellemezné a mű lelkületét, Valentino Miserachs Grau habozás nélkül válaszolt: „ferences”.

A himnusz egyszerre tükrözi a derűt, az egyszerűséget és a mély lelkiséget: Ferenc Krisztus élő képmása volt.

„Mindig a legnagyobb gonddal dolgozom. Ha valaki liturgia számára ír zenét, az öröm, mert ez az imádság egyik formája” – vallott az alkotás folyamatáról.

A himnusz már a hivatalos bemutató előtt nemzetközi távlatokat nyitott: a Szíriában élő ferencesek jelenleg is dolgoznak a szöveg arab nyelvű fordításán, hogy a mű a szenvedés sújtotta vidékeken is megszólalhasson, reménnyé formálva át a fájdalmat.

A himnuszt első alkalommal a porciunkulai bazilika kórusa adta elő Matteo Ferraldeschi testvér vezényletével február 7-én délelőtt a Santa Maria degli Angeli (Angyalos Boldogasszony-) bazilikában. Az ünnepi szentmisét Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka mutatta be.

Ez az ünnepélyes bemutató egy út kezdete: a himnusz felcsendül majd minden jelentős ferences eseményen, így a Porciunkula-búcsú és a tranzitus liturgikus ünnepe során is.

Arra hív mindannyiunkat, hogy együtt énekeljük meg az élet szépségét – még akkor is, amikor elérkezik az idő, hogy elbúcsúzzunk ettől a világtól.

Forrás és fotó: Assisiofm.it/Ferences Média

Magyar Kurír