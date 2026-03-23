Assisiben lezárult Szent Ferenc földi maradványainak egy hónapon át tartó nyilvános bemutatása

Szentbeszédében a bíboros az individualizmus és a konfliktusok által meghatározott jelenkorunkra emlékeztetett, amelyben „az a tragikus illúzió uralkodik, hogy a rosszat rosszal lehet legyőzni”. A keresztény azonban egy olyan „fegyvertelen erővel” hivatott válaszolni, amely a feltámadás bizonyosságából fakad, és szembeszáll a halállal és mindazzal, ami azt előkészíti. „Az erő dicsőítésének korában hallgassunk a béke üzenetére:

mennyi félelem és erőszak szűnne meg már csak attól is, ha tekintetünkkel és szavainkkal azt mondanánk: »béke veled«!”

A béke hiteles útjának építése

Matteo Zuppi ezután a keresztény üzenet lényegére irányította a figyelmet: „Nem az erő az úr a világban, egyedül csak a szeretet képes megváltoztatni a világot.” Szent Ferencről szólva kiemelte egyetemes aktualitását: „Nem egyetlen néphez tartozik, hanem mindenkihez”, és azt tanítja, hogy „a szeretet minden emberben képes felismerni a testvért”. „Az alázatos szeretet nem adja meg magát, és újjáéleszti a világot, egészen odáig, hogy még a halált is lefegyverzi.”

Végül pedig arra szólított fel, hogy „a konfliktusok és a megosztottság által sújtott” világban váljunk „a béke munkásaivá, fegyvertelen és lefegyverző tanúkká”.

Építsünk hidakat ott, ahol falak emelkednek, és fedezzük fel újra az evangéliumban a párbeszéd útját mint a béke egyetlen hiteles védelmét”

– fogalmazott az Olasz Püspöki Konferencia elnöke.

Mély vigasztalás

Az ereklye megtekintésének élménye „mély vigasztalást” jelentett az Assisibe érkezett több ezer zarándok számára. A Poverello földi maradványai előtt – mondta a bíboros – sokan nyertek „erőt”, és kézzelfoghatóan megtapasztalták Isten jelenlétét a mindennapokban.

A szentség nem a tökéletesség, hanem Isten szeretetének visszfénye életünk szegénységében”

– tette hozzá.

„Ferenc köré gyűlt testvériség voltunk” – jelentette ki Marco Moroni OFMConv, az assisi ferences kolostor kusztosa, utalva a Szent Ferenc ereklyéihez érkező hívők áradatára. „Háromszázhetvenezer emberből álló testvériség, akik itt gyűltek össze, és még sokan mások szerte a világon. Egy lelkileg összeszedett és imádkozó testvériség, amely a szegényes és törékeny csontok jelképe mögött a Lélek által megelevenített élet teljes erejével akart találkozni, amely továbbra is gyümölcsöt terem. Köszönet mindazoknak, akik különböző módokon közreműködtek egy olyan esemény megtervezésében, megszervezésében és lebonyolításában, amely messze felülmúlta minden elképzelésemet és várakozásomat.”

Öröm és áhítat

„Sokan megkérdezték tőlem, hogy számítottam-e ilyen nagy részvételre, és azt kell mondanom, hogy igen: nem volt kétségem afelől, hogy rengetegen leszünk, akik találkozunk Ferenccel” – nyilatkozta Giulio Cesareo OFMConv, az assisi ferences kolostor kommunikációs irodájának igazgatója. Amit viszont egyáltalán nem vártam, az az a csendes, elmélyült és örömteli légkör, amely a zarándoklatot és a bazilikában való tiszteletadást jellemezte: csend, türelem, mobiltelefonok a zsebben… pedig ott vannak Ferenc földi maradványai és Giotto freskói. Mindennek egyetlen magyarázata az, hogy valójában egyikünk sem azért jött, hogy megnézze Ferencet, hanem ő – élőként – hívott minket, hogy a szívünkhöz és elménkhez szóljon.

Köszönetet szeretnénk mondani – a kolostor sajtóirodájának csapatával együtt – a számos hazai és külföldi újságírónak és kommunikációs szakembernek: nagyszerű együttműködést és rendkívüli professzionalizmust tapasztaltunk. Meggyőződésem, hogy az ereklyék bemutatásának nagy sikeréhez jelentősen hozzájárult az átlátható, mindenre kiterjedő, szabad és jól szervezett kommunikáció.”

Az esemény egyben új kommunikációs formák felé is nyitott: ennek egyik jele a földi maradványok bemutatására írt, Su questo colle (Ezen a dombon) kezdetű énekhez készült videó.

Egy út, amely folytatódik

Este, miután az utolsó zarándokok is elhagyták a bazilikát, a szerzetesek egy külön, csak az ő részvételükkel tartott szertartás során visszahelyezték Szent Ferenc földi maradványait a bazilika kriptájába. Ezzel hivatalosan is lezárult az esemény.

Az út azonban folytatódik: a „Szent Ferenc él” mottó kíséri majd a Poverello halálának 800. évfordulójára szervezett összes kezdeményezést a bazilikában, hangsúlyozva üzenetének eleven erejét és azt a képességét, hogy ma is minden ember szívéhez szól.

Forrás: Vatican News

Fotó: Vatican News; Basilica di San Francesco in Assisi Facebook-oldala



Videó: San Francesco d’Assisi

Hollósi Judit/Magyar Kurír