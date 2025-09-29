Átadták az idei Szent Gellért-díjakat a Veszprémi Főegyházmegyében

A szertartást követően a főpásztor és Dékány Árpád Sixtus OCist emeritus zirci apát, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) vezetője átadták az idei Szent Gellért-díjakat.

Udvardy György érsek prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy szükség van az ünnepekre, mert ezek adják meg az ember méltóságát és segítenek megvallani Krisztust a világ előtt. A Szent Gellért-díjak átadása ezért nem pusztán elismerés, hanem hálaadás azokért, akik a pedagógus és katekéta hivatásban tanúságot tesznek Krisztusról.

Szent Gellért püspök példáját idézte fel, aki szerzetesként, tanítóként, Szent Imre nevelőjeként, majd püspökként egészen a vértanúságig megvallotta hitét. „Bölcs vértanú példáját látjuk magunk előtt.

Mindannyian erre kaptunk meghívást a mindennapi áldozatvállalással. Hogy legyen jövője fiataljainknak; hogy bátran, az igazságot keresve és megismerve, azzal fölvértezve tudjanak a jövőbe tekinteni.”

Az érsek rámutatott: a bölcsesség keresése és az igazság felismerése minden ember feladata, de különösen azoké, akik nevelőként és tanítóként mások előtt járnak.

A felismert igazság kötelez: nemcsak az élet nagy döntéseiben, hanem a mindennapokban is. A hit nem pusztán érzelem, hanem az igazság megvallása, amely az üdvösségre vezet”

– mondta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy társadalmunk gyakran relativizálja az igazságot. Sokan rövid távú élményekben, pillanatnyi haszonban vagy izolált boldogságkeresésben keresik a választ. Ilyen közegben különösen nagy jelentősége van a keresztény tanúságtételnek, amely Krisztus igazságára és az ember méltóságára mutat.

Az érsek kiemelte:

a keresztény pedagógus és katekéta tanúságtétele nemcsak szavaiban, hanem egész életében megjelenik, és a reá bízottak számára irányt mutat.

Az oktatási intézmények ezért a bölcsesség, az igazság és a remény szigetei a világban. „Ez nem pusztán emberi teljesítmény, hanem isteni mű” – fogalmazott.

Végül háláját fejezte ki mindazoknak, akik hivatásukkal és kitartó munkájukkal a fiatalok jövőjét építik: „Bölcsességre juttatni másokat a tanúságtételünkből – ez a küldetésünk. Köszönöm mindenki tanúságtételét, amely megerősít bennünket abban, hogy Isten bölcsessége valóban jövőt és reményt ad.”

Ezt követően Dékány Árpád Sixtus OCist emeritus zirci apát, a Veszprémi Főegyházmegye EKIF-vezetője és Udvardy György veszprémi érsek átadták a Szent Gellért Érdemérem ezüst és arany fokozatát.

