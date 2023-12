Átadták a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény új, többfunkciós irodaházát Encsen

A fenntartó, a Miskolci Egyházmegye évek óta kereste az abaúji térségben élő nevelőszülők számára könnyebben elérhető és megközelíthető tanácsadói iroda helyszínét. Ez a most átadott épület egyik funkciója.

Az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges irodák mellett, egyéni fejlesztésre is alkalmas szobákat is kialakítottak az épületben, ahol pszichológusok és fejlesztőpedagógusok dolgoznak majd zavartalan körülmények között, az intézményhez tartozó gyermekekkel.

Mindemellett itt lesz a nevelőszülők jogszabályban előírt évenkénti szakmai továbbképzésének, valamint az újonnan gyermeket befogadni szándékozók képzésének központja is.

A vér szerinti szülőkkel való kapcsolattartásra szintén több helyiséget kialakítottak úgy, hogy egy időben, akár több szülő is kulturált, meghitt helyen találkozhasson védelembe vett gyermekével.

Az abaúji térségben is élnek lakásotthonokban ellátott gyermekek. Ennek a szakmai egységnek is itt lesz mostantól a központja.

A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény évek óta gondot fordít a tehetséges gyermekek felkutatására és képességeik kibontakoztatására. Ebben az épültben működik majd a tehetséggondozó műhelyük is.

Mindezekre tekintve Ivancsóné Hajas Ágnes, a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény igazgatója mérföldkőnek nevezte a most befejezett beruházást. Az építkezés során természetesen az energetikai korszerűsítésre is gondot fordítottak.

Az épület ünnepélyes átadása közös imádsággal kezdődött Orosz Atanáz megyéspüspök vezetésével. „Ez a nap Szent Szpiridon atya emléknapja. Bár a harmadik században, Cipruson élt püspök nem a legközismertebb szentjeink egyike, személye mégis közelebb visz bennünket Jézus Krisztus eljövetelének és szeretetének nagy csodájához” – mondta Orosz Atanáz püspök, aki Szent Szpiridon életének egyes mozzanatait felidézve mutatott rá jóságára, önzetlenségére: „Ilyen emberekre ma is óriási szükségünk van” – tette hozzá.

A Görögkatolikus Metropólia gyermekvédelmi intézményei idén márciustól partnerségben működnek együtt az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal. A szakszolgálat országos igazgatója, Erdei Sándor is részt vett az épület átadásán, valamint Földessy Judit Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményvezetője is. Encs város hivatalainak vezetői, köztük Mikola Gergely, a város polgármestere és Bene-Czeglédi Natália, a Kormányhivatal Encsi Járási Hivatalának vezetője is megtisztelte jelenlétével az ünnepi alkalmat.

Az ünnepséget a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek színvonalas műsora színesítette.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír