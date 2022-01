Átadták a Boldog Batthyány László-díjat Körmenden

Idén már ötödik alkalommal adták át a díjat.

Köszöntőjében Bebes István, Körmend polgármestere kiemelte: Batthyány-Strattmann László példa a ma embere számára is. De nemcsak kitűnő szemorvosi munkájával, példás családi életével, hanem a köz érdekében tett megnyilvánulásaival is. Nemcsak gyógyított, hanem támaszt és segítséget adott a legelesettebb embereknek. Olyan jelentős karitatív tevékenységet végzett, amelyet nemcsak az itt élők ismertek el, hanem a Katolikus Egyház is, amikor 2003-ban a boldogok sorába emelte.

A város dolgozik azon, hogy azokat az értékeket, amelyeket ő képviselt, tovább tudja adni az újabb és újabb generációknak – mondta a polgármester. – Templomot neveztek el róla, amelyhez a város ingyen adta a telket, a róla elnevezett ösztöndíjjal pedig tehetséges, de anyagilag rászoruló egyetemistáknak nyújtanak segítséget. Fontos, hogy útmutatásait, példaértékű cselekedeteit, emberségét, hitét naponta kövessük. Életpéldája a bizonyság, hogy az önzetlenség minden körülmények között alapvetés, a család szent és sérthetetlen, az elhivatottság alázatos is lehet, hitünk pedig szilárd és megrendíthetetlen.

Müller Cecília országos tisztifőorvos beszédében kiemelte, hogy Batthyány-Strattmann László megkülönböztetés nélkül, gyakran ingyen segítette az embereket magas szintű tudásával és szeretetével. Nemcsak a betegséget gyógyította, hanem a beteg embert segítette.

A beteg tele van félelemmel, kérdésekkel, nagy megnyugvást, reményt tudunk részükre adni azzal a hittel, amit mi magunk is ajándékba kaptunk. Sokat jelent egy kézfogás, bátorító szó, mosoly a betegeknek. Honnan jön ehhez az erő? A Mindenható megérinti a szíveket, és családtagjaink, közösségünk tagjain keresztül kapunk fizikai, lelki segítséget. Ők a mi szeretetforrásaink. Ők adnak erőt és ha kell, vigasztalást is. Mindannyiunk mögött, mellett sok segítő áll, és ezért értük is hálát adunk a mai napon – mondta Müller Cecília.

Az egyik díjazott, dr. Wolf Terézia körmendi háziorvos elmondta: Batthyány László életével Körmendre költözésük során ismerkedett meg, elolvasta naplóját is. Közben volt egy felismerése: az orvosi munkát úgy érdemes végezni, ahogy Batthyány László végezte, és csak így szabad gyógyítani, a betegek felé fordulni. Példaképévé vált a boldog orvos az első pillanattól fogva. „A díj arra kötelez, hogy munkámat továbbra is Batthyány László szellemében és egyre jobban végezzem” – fogalmazott Wolf Terézia.

Az ünnepség a Szent Erzsébet-templomban folytatódott, ahol Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét. Szentbeszédében Batthyány László orvosi példájára mutatott rá: nemcsak a betegséget gyógyította, hanem gyakran együtt is imádkozott a betegeivel. De törődött a városban élő szegényekkel is. A főpásztor kiemelte Boldog Batthyány-Strattmann László felesége, Coreth Mária Terézia szerepét is, aki nemcsak példás családanya volt, odaadó feleség, támasza a szegényeknek, hanem segítette férjét a műtétek közben is.

Az életünkben sok minden, amit az ember gyűjt, amit a világ megtapsol, elmúlik. A halotti ingen nincsenek zsebek. Odaátra nem viszünk semmit a földi gazdagságból. Az egyetlen dolog, ami megmarad, az az, amit odaadunk, amikor nagylelkűen élünk. Ez a nagylelkűség járja át az orvosokat, ápolókat, az egész társadalmat, hogy jobb és szebb legyen a világunk – kívánta Székely János.

A szentmise végén a megyéspüspök Batthyány László közbejárásáért imádkozott.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír