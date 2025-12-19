Áteredő jó is van – Ökumenikus adventi léleknyitogatót tartottak a kaposvári püspökségen

A program a kéthelyi Remény Integrált Szociális Intézmény ellátottjainak és a Kéthelyi Asszonykórus tagjainak ünnepi produkciójával vette kezdetét.

Az ünnepségen Lőrincz Sándor, az SZGYF Somogy Vármegyei Kirendeltségének társadalmi kapcsolatokért felelős referense köszöntötte a megjelenteket, majd Nábrádi Csilla, az SZGYF Somogy Vármegyei Kirendeltségének igazgatója osztotta meg ünnepi gondolatait. Az igazgatónő köszöntőjét követően Horváth István, a drávatamási Drávakastély Szociális Otthon ellátottja szavalt verset.

Elsőként Farkas Gergely református lelkész, a Dunántúli Egyházkerület püspöki hivatalvezetője tartott előadást az idei léleknyitogató témájához, a keresztény örömhöz kapcsolódóan.

Boldog vagyok! – kezdte beszédét Óvári Róbert lelkész, a Magyar Pünkösdi Egyház alelnöke, majd hozzátette: ez az ő atyai öröksége, hiszen édesapjától számtalanszor hallotta ezt a mondatot. „Ezt az örömöt megélni egészen különleges, s

ha arra várunk, hogy különleges oka legyen a boldogságnak, akkor nem jó helyen keresgélünk”

– fogalmazott, majd az áldásról mint az élő Istennel való valós kapcsolatról beszélt előadásában.

Ezt követően Varga László kaposvári megyéspüspök osztotta meg a keresztény örömhöz kapcsolódó gondolatait. Kiemelte, hogy október 25-én Határtalan öröm címmel találkozásra hívták a fogyatékkal élő személyeket, ahol ők is elmondhatták véleményüket az Egyházról, s ahol meghallgatták őket és tisztelettel fordultak feléjük. Elmondta, hogy nagyon szeretné, ha létrejönnének olyan közösségek, ahol egymást tisztelik az emberek és következetesen a jót keresik a másikban. Hangsúlyozta:

nemcsak áteredő bűnről beszélhetünk az Egyházban, hanem áteredő jóról is.

Az adventi léleknyitogató – amelyen közreműködtek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő somogyvári és öreglaki diákok – a felekezetek képviselőinek áldásával ért véget.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Videó: Bohár Dániel

Magyar Kurír