Augusztus 16-án tartják a Pécsi Egyházmegye főbúcsúját Máriagyűdön

Az ünnepi szentmisét 10 órai kezdettel Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrálja az egyházmegye papságával a kegyhely szabadtéri oltáránál. A szentmise szónoka Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a pécsi székesegyház plébánosa lesz. A kegyhelyen folyamatos gyónási lehetőség áll a hívek rendelkezésére.

A Nagyboldogasszony-ünnepi főbúcsúról kérdezte az egyházmegyei média Felföldi László püspököt, aki többek között elmondta: Az ünnep a máriagyűdi kegyhely főbúcsúja, mely Magyarország legrégebbi Mária-kegyhelye, több jelentős zarándokútvonal csomópontja vagy végpontja. A rómaiak idején is lakott településen már az ókorban is helye volt a Mária-tiszteletnek. A középkorban állt már itt plébániatemplom, de a török időkben is folyamatos volt a misézés. A források szerint 1689-ben Mária-jelenések történtek a településen, ennek állít emléket az 1698-ban készült kegyszobor, amelyet a Rákóczi-szabadságharc idején Eszékre menekítettek és azóta is ott őrzik.

1706-ban a Mária-jelenések megismétlődtek a településen, ezért 1713-ban Nesselrode Ferenc Vilmos pécsi megyéspüspök új kegyszobrot adományozott a kegyhelynek, amely ma is látható. 1738-tól tömeges zarándoklatok indultak Máriagyűdre fogadalmi körmenetekben, ezért 1739 és 1742 között a templomot kibővítették. A csodás gyógyulások miatt 1805-ben VII. Piusz pápa Máriagyűdöt hivatalosan kegyhellyé nyilvánította.

1950-ben a kommunista uralom elűzte a kegyhelyet fenntartó ferences szerzeteseket, ennek ellenére az tovább működött, a Pécsi Egyházmegye vette át fenntartását. A rendszerváltozást követően a kegytemplom megújult: új tetőt, toronysisakot, fűtést, padlózatot, világítást és új freskókat is kapott. 2008. június 24-én XVI. Benedek pápa basilica minor címet adományozott a kegytemplomnak.

Napjainkban folyamatosan érkeznek ide búcsús zarándokok egyénileg vagy csoportosan, de sok turista is felkeresi a máriagyűdi kegyhelyet, melynek honlapja ITT érhető el.

Forrás, fotó és videó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír