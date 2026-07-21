Augusztus végén ismét Szeretetláng Fesztivál lesz Budapesten

Hazai – 2026. július 22., szerda | 12:09
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Budapesten, a máriaremetei kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs piliscsabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József exorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz „trükkjeiről” beszél majd.

A 10.30-kor kezdődő szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök lesz. Homíliájának témája: „Mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért?” Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: „Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot.”


Szilágyi Szabolcs piliscsabai plébános, a csendes szentségimádás terjesztésének széles körben ismert apostola az egyéni szentségimádás elindításának lelki és szervezési alapjairól tanít. Előadásának mottója: „Ahogyan feltárom magam az Eucharisztia előtt, Jézus is úgy tárja fel önmagát előttem. Ahogyan én átadom magam Neki, úgy kezdi el Ő is átadni magát nekem.”

Szabó József exorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz „trükkjeiről”, azok felismeréséről és kivédéséről tanít, mert ahogyan vallja: „Az ördőg főként az Istenbe vetett bizalmat, a reményt és a szeretetet akarja tőlünk elvenni.”


A szentségimádást Kemenes Gábor atya vezeti, a közbenjáró imaszolgálatot az Új Szív Közösség szervezi, a zenei szolgálatot az Eucharist együttes és tizenéves gyermekeik végzik.

A fesztivál részletes programja a Szeretetláng Mozgalom honlapján megtalálható. 

Forrás és fotó: Szeretetláng Mozgalom

Magyar Kurír

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