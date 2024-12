Az adakozó szeretet ereje – Adventi összefogás a Veszprémi Főegyházmegyei Karitásznál

Kiemelkedő szerepet vállaltak a veszprémi önkormányzati fenntartású óvodák, valamint a Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája. Az intézmények tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket gyűjtöttek össze, melyekkel nemcsak az adventi készületet tehetik szebbé, hanem kézzelfogható segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak.

Az óvodákban és az iskolában nemcsak az adományok gyűjtése valósult meg, hanem a gyermekek is részeseivé válhattak a jótékony szeretet élményének. Az adakozás által megtapasztalhatták, hogy apró gesztusokkal is milyen nagy hatást gyakorolhatnak mások életére. Ez a tapasztalat, amely nemcsak ajándékot, hanem tanítást is jelent, egy életen át elkísérheti őket.

Az összegyűjtött adományoknak köszönhetően több mint 60 család karácsonyi készülődését sikerült megkönnyíteni. Ez a nemes cél csak az intézmények és közösségek évek óta tartó támogatásával valósulhatott meg, amelyért hálás szívvel mondanak köszönetet.

Az adventi időszak emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus Krisztus születésének ünnepe a szeretet megélésére hív. A Veszprémi Főegyházmegyei Karitász szolgálatában ez a szeretet a gyakorlati segítségnyújtásban és a közösségi összefogásban valósult meg. Isten áldása kísérje mindazokat, akik adományaikkal és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az adventi fény ragyogóbban világítson a nehézségekkel küzdő családok számára.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



