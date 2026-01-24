Jézus a szabadító – Lelkigyakorlatra hív az alkoholistamentő szolgálat

Az alkohol rabságából is Jézus Krisztus a szabadító, aki „ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké”. Ő hívja és várja a KASZ közösségével együtt mindazokat, akik alkoholproblémával küzdenek, és hozzátartozóikat, hogy az ő gyógyító jelenlétében eltöltsenek három napot, gyógyulvanak szenvedélyeikből, és egyéb megkötözöttségeikből.

A lelkigyakorlat során lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők megosszák egymással örömeiket, bánataikat, küzdelmeiket és tapasztalataikat, amiket megélnek, megéltek a józanság útját járva. „Hitünket, reményünket és szeretetünket elmélyítjük Szerető Atyánk jelenlétében, és a közösség elfogadó, bátorító, biztató szeretetében erősítjük egymást a további szabad életutunkon.”

Szeretettel hívják és várják a szenvedélybeteg testvéreket és hozzátartozóikat (szüleit, testvéreit, gyermekeit, házastársát).

A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot február 6-ig jelezzék az alábbi elérhetőségek egyikén: kaszkozpont@gmail.com e-mail-címen, vagy a 30/588 2108-as, hétfőtől péntekig 9–16 óra között hívható telefonszámon.

A jelentkezéseket február 10–12. között igazolják vissza.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír