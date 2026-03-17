Az anglikán egyház új prímása gyalog zarándokol Canterburybe a beiktatása előtt

Az angliai anglikán egyház új prímása, Sarah Mullally canterburyi érsek ünnepélyes beiktatása előtt gyalog zarándokol Londonból Canterburybe. A körülbelül 140 kilométeres utat ma, március 17-én kezdte meg, és férjével együtt hat nap alatt teszi meg – számolt be róla vasárnap a brit média. – Mullally beiktatási szertartása, ami szimbolikus aktus, a canterburyi székesegyházban március 25-én lesz. A korábbi londoni püspök az anglikán államegyház első női prímása.

Minden keresztény élet zarándoklat, „út Istennel” – emlékeztetett a canterburyi érsek, mielőtt elindult. Elmondta, hogy várakozással tekint az út mentén található templomok és szent helyek meglátogatása elé, „hogy emberekkel találkozzon, velük imádkozzon, és meghallgassa őket”.

Mullally útja a londoni Szent Pál-székesegyháztól, eddigi püspöki templomától indult, ahonnan először a Temze túlpartján álló Southwark-székesegyházba érkezett. Ezután a „Becket Way” nevű hagyományos zarándokútvonalon halad Canterbury felé, amely Thomas Becket érsekről (1118–1170) kapta a nevét. Az út állomásai között szerepel Aylesford kármelita kolostora és a rochesteri székesegyház is.

A zarándoklat során templomokban és kolostorokban tartott imák, hívőkkel való találkozások, valamint iskolák és más keresztény felekezetek intézményeinek meglátogatása szerepelnek a programban. Az utolsó szakaszon, Charthamból Canterburybe a canterburyi káptalan tagjai is csatlakoznak majd hozzá. A zarándoklat záróeseménye az esti áhítat lesz a canterburyi székesegyházban március 22-én.

Közeleg a beiktatási ceremónia

Sarah Mullallyt 2025 októberében nevezték ki Canterbury 106. érsekévé. Formális megerősítésére január 28-án került sor, azóta az anglikán egyház prímása. Március 25-én, egy nappal 64. születésnapja előtt, ünnepi istentisztelet keretében foglalja el szimbolikusan is a canterburyi egyházmegye székét a székesegyházban. Ezzel a szimbolikus szertartással válik teljessé az új érsek, az anglikán egyház prímásának legitimitása.

Mullally eddig még nem tartott nyilvános istentiszteletet canterburyi érsekként. Jogi értelemben azonban már január vége óta az angliai egyház új lelkivezetője. Akkor egy liturgikus ünnepségen a Szent Pál-székesegyházban hivatalosan megerősítették megválasztását.

Az Angliai Egyház világi feje III. Károly király. Az uralkodót és feleségét tavaly ősszel hivatalos állami látogatáson fogadta a Vatikánban XIV. Leó pápa. A brit uralkodó a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában XIV. Leó pápa jóváhagyásával megkapta a Szent Pál királyi konfrátere (Royal Confrater) címet.

Mullally az első női érsek Canterbury Szent Ágoston utódai között. Ágostont körülbelül 597-ben küldte Angliába I. Gergely pápa, hogy térítse meg az angolszászokat. Ő alapította az angol egyházat, amely a 16. századi reformáció óta már nem katolikus, hanem „anglikán”, és később protestáns jellegű lett.

VIII. Henrik király 1533-ban szakított a pápával, mert az nem volt hajlandó a király gyermek nélküli házasságát érvényteleníteni. Henrik 1534-ben saját magát tette meg az új államegyház fejévé.

Az anglikán egyháznak világszerte különböző becslések szerint 77 és 85 millió tagja van.

