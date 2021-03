Az angyalok háza – Fogyatékkal élő gyerekeket segít a XXIII. János Közösség Thaiföldön

„2020 januárja óta vezetem az Angyalok házát. Jelenleg ott élek, napi 24 órában jelen vagyok; ott él egy pakagno etnikai csoporthoz tartozó család is, akik egy súlyosan fogyatékos gyermeket és egy egészséges kislányt nevelnek. A szülők segítenek a háztartási és a ház körüli munkákban. Állandó lakóink között van például egy mianmari hölgy három hónapos kislányával, aki koraszülöttként jött a világra, és vízfejűségben szenved.

Lakik nálunk három nagyobb gyerek is, akik különböző problémákkal küszködnek: fejlődési visszamaradottság, degeneratív megbetegedés, gyermekparalízis és autizmus. A belső maghoz tartozik még egy pedagógus és egy asszony, aki a háztartásban segít, ők mindennap jönnek” – számolt be Andreina Volpi. A családi ház méretű intézménybe egészséges gyerekek is járnak, akik édesanyjukkal együtt velük töltik a napot.

A gyógypedagógus beszélt arról is, a Riminiben alapított XXIII. János Pápa Közösség „elsősorban a fogyatékkal élő gyerekeket állítja a középpontba, a közvetlen megosztás karizmáján keresztül. Bízunk benne, hogy más testvérek is bekapcsolódhatnak majd az itteni munkába, hogy jobban meg tudjuk mutatni magunkat a világnak, jobban megismerjenek bennünket, különösen a nyomornegyedekben élők.”

„Az elmúlt év legfontosabb feladata a sok szükséges eszköz beszerzése volt: ortopéd ágy, fürdőkád, többek között. A kertben játékokat helyeztünk el, hogy bevonzzuk vele az egészséges gyerekeket, az integráció érdekében.”

Az Angyalok házát 2010-ben alapította a xaveriánus Angela Bertelli nővér, aki a nyomornegyedekben élőket szolgálta 2000-es Bangkokba érkezése óta, és mint hivatásos fizioterapeuta is gondozta a rászoruló fogyatékkal élőket.

„Egyre inkább megerősödött az a vágy, hogy mindenkinek segítséget nyújtsunk, aki valamiért nagy nehézségben van. Mikor Angela nővér visszatért Olaszországba néhány éve, a xaveriánus nővérek, akik a PIME misszionáriusai által vitt plébániával is együttműködnek, folytatták az itteni munkát. Majd tavaly (2020-ban) az Oreste Benzi alapította közösségünk átvette a házat, és továbbvitte az itteni, a karizmánkkal összhangban lévő tevékenységet” – zárta le az Angyalok háza bemutatását Andreina Volpi.

A XXIII. János Pápa Közösséget Oreste Benzi olasz pap hozta létre 1974-ben. Az első úgynevezett családotthon 30 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, olyan, főként serdülőkorú gyermekek számára, akik valamilyen oknál fogva egyedül maradtak, vagy saját erejükből az életben nem tudnák megállni a helyüket.

Thaiföld független alkotmányos monarchia Délkelet-Ázsiában, az Indokínai-félszigeten. A lakosság 94,6%-a théraváda buddhista. A második legelterjedtebb vallás az iszlám 4,6%-kal, a harmadik a kereszténység, de csupán a lakosság 0,7%-át jelenti. Pak Kret csaknem 200 ezer fős lakosságával Thaiföld harmadik legnépesebb városa.

