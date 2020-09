Az apácák szoktak enni? – Egy ferences kisnővér válaszol

Sok kérdéssel, felvetéssel, állítással, váddal, értetlenséggel találom szembe magamat, sok kérdést kapok/kapunk interneten, utcán, itt-ott... Sokan kérdezik ugyanazokat, elkezdtem csokorba gyűjteni a személyes válaszaimat – írja Krisztina nővér a YouTube-on közzétett videó ismertetőjében.

„Könnyű nekik, semmit sem csinálnak, csak egész nap imádkoznak!” – ez az első kijelentés, amire a nővér reagál. Ellentmondásnak érzi, hogy azt mondják, nem csinálnak semmit és közben egész nap imádkoznak; bár lehet, hogy van, aki az imádságot semminek minősíti – teszi hozzá.

Teljes szívéből vágyik rá, hogy minden pillanatban imádkozzon, szemlélődjön, de „az a helyzet, nem tudom, milyen egész nap imádkozni. Nagyon vágynék rá, de nem tudom.” A nővér arról is beszél: „ha ez az életforma tényleg ennyire könnyű, akkor miért nem állnak a rendházunk ajtaja előtt vagy a szemináriumok előtt tömött sorban az emberek? Miért nem a könnyebbik utat választják sokan?”

Krisztina nővér egyik kedvenc kérdése az, hogy az apácák szoktak-e enni. Kezében egy fürt szőlővel demonstrálja, mennyire hús-vér emberek ők. Ő maga szeret enni, sok kedvenc étele van, és nagyon szeret főzni is.

„Miért nem mentek férjhez, ha Jézusnak is volt felesége?” – ezt a kérdést is gyakran nekik szegezik. Mivel a zsidó kultúrában az volt a normális, hogy valakinek felesége és családja van, ha lett volna Jézusnak házastársa, gyermekei, természetszerűleg a Bibliában is szerepelnének. Krisztina nővér hisz az evangéliumok hitelességének, a szent hagyománynak, Egyházunk kétezer éves álláspontjának, hogy Jézus nőtlen volt. „Bátran rá merem erre bízni az életemet és követni Jézust így, ebben a formában, ahogyan ő élte a mindennapjait, nőtlenségben, szüzességben” – mondja.

Akárcsak a videóban Krisztina nővér, mi is ajánljuk a Szent Ferenc Kisnővérei rend Facebook-oldalát és honlapját, hogy ki-ki eldönthesse, semmi, valami, kicsi vagy nagy dolog-e az, amit a nővérek tesznek.

Fotó és videó: Antal Alexa Krisztina YouTube-csatornája

Magyar Kurír

(asz)