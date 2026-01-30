Az Athletica Vaticana vitte az olimpiai keresztet Milánóba, az idei téli játékokra

A 2012-es londoni olimpiai játékok óta kíséri a sportolókat az olimpiai és paralimpiai kereszt. A közelgő milánói-cortinai téli olimpiai játékokon sem lesz ez másképp. Január 29-én 18.30-kor az Athletica Vaticana – a Szentszék hivatalos sportegyesülete – a milánói San Babila-bazilikában tartott szentmisén mutatta be a keresztet. A ceremóniát Mario Delpini milánói érsek vezette Paul Tighe püspökkel, a vatikáni Kulturális és Nevelési Dikasztérium titkárával, valamint az Athletica Vaticana elnökével és alelnökével együtt.

A „sportolók temploma”

A szentmisét az olimpiai fegyverszünet első napjának előestéjén tartották, amely – az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által november 19-én elfogadott határozat szerint – az olimpiai játékok február 6-i kezdőnapja előtti héttől a paralimpiai játékok után egy hétig (a záróünnepség március 15-én lesz) tart. Ebben az időszakban a San Babila-bazilika a „sportolók templomává” válik, ahol a játékokhoz kapcsolódó különféle ünnepségeket és rendezvényeket tarthatnak.

Szentévi zarándoklatukra is elkísérte a sportolókat a kereszt

Az olimpiai keresztet 2025. június 14-én, a sportolók szentévi zarándoklatán XIV. Leó pápa jelenlétében bízták az Athletica Vaticanára Rómában. A zarándoklat az Angyalvár közeléből indult, a sportolók a kereszttel végighaladtak a Via della Conciliazione mentén a Szent Péter-bazilika szent kapujáig, amelyen Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke José Tolentino de Mendonça bíborossal, a vatikáni Kulturális és Nevelési Dikasztérium prefektusával együtt vitte át a keresztet.

Végül az Athletica Vaticana hivatalosan is átvette azt a párizsi küldöttségtől, akik kifejezetten a jubileumi évfordulóra érkeztek Rómába a 2024-es nyári olimpiai játékok képviseletében.

Egyetlen keresztben a világ fái

Az olimpiai keresztet Jon Cornwall angol művész készítette, kifejezetten a 2012-es londoni olimpiai játékokra. Az alkotás a Joshua Camp – az olimpiai játékok idejére szervezett nemzetközi katolikus ifjúsági központ – felkérésére készült, hogy maga köré gyűjtse a versenyző nemzetek hívő sportolóit.

A kereszt (a talpazattal együtt) tizenöt különböző, a világ számos pontjáról – többek között a Szentföldről, Indiából, Kínából, Oroszországból, Brazíliából, Ausztráliából, Argentínából, Jamaicából, Afrikából, valamint Észak-Amerika és az Egyesült Királyság területéről – származó fafajtából készült, jelképezve a nemzetek egységét.

Londontól Milánóig

A 2012-es londoni olimpiai játékok végén a keresztet a Rio de Janeiró-i főegyházmegyére bízták a 2016-os olimpia és paralimpia idejére. A 2013-as brazíliai ifjúsági világtalálkozón Ferenc pápa is megáldotta a keresztet, amely később a 2014-es riói FIFA-világbajnokságon is jelen volt.

A covidjárvány miatt a 2020-as tokiói játékokon nem rendeztek a sporton kívüli egyéb eseményeket. Ehelyett a keresztet Lisszabonba vitték a 2023-as ifjúsági világtalálkozóra, majd Párizsban, a La Madeleine-templom „sportolók kápolnájában” helyezték el. Onnan érkezett most Milánóba.

Forrás: Vatikán Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír