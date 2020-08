Az autistákat támogatták az idei Summer Cup focikupával Gyöngyösön

„A nyár mindig uborkaszezon a labdarúgásban, ezért hat évvel ezelőtt Papp Norbert barátommal, aki az esemény másik főszervezője, kitaláltuk, hogy a nyári időszakra szervezünk egy baráti focitornát. Négy csapat vett részt az első kupán (...) kezdeményezésünk annyira népszerű lett az évek során, hogy tavaly már tizenkettő, idén pedig tizennyolc csapat jelentkezett rá: főleg a gyöngyösi városi bajnokságban játszó csoportok” – hangzott el a beszélgetésben.

(...) „A tavalyi kupára készülve felmerült, hogy összekössük a focit és az adományozást. A feleségemmel már több alkalommal adományoztunk a KEGYES Alapítványnak, akik a kórházban hagyott vagy elhagyott gyermekekért dolgoznak, így – miután felmértük, hogy a csapatok nyitottak lennének-e egy ilyen kezdeményezésre – elhatároztuk, hogy értük fogunk focizni. Több mint 100 ezer forint gyűlt össze, amelyet a kupa döntőjének másnapján továbbítottunk is az alapítvány számára. Mivel ilyen jól sikerült a gyűjtés, eldöntöttük, hogy minden évben támogatunk egy-egy szervezetet: olyat, amely lehetőleg Gyöngyösön található, és ahol gyermekekkel foglalkoznak. Így kerültünk kapcsolatba az ASK vezetőjével (...) Egy másik alapítványt is felkerestünk, amely a fogyatékkal élő gyermekek lakhatását biztosítja (...) így idén két szervezetet támogattunk.

(...) sokan felfigyeltek a kezdeményezésre, és neves támogatók álltak be mögénk (...) A konkrét adományokat elsősorban a csapattagok ajánlották fel. (...) árverésre került egy, a Ferencváros labdarúgócsapat által aláírt mez is (...)

A mérkőzések hangulata végig nagyon barátságos volt. Nemcsak a futballról szólt, hanem a közösségről is, mivel az emberek nem rohantak haza a meccsek után, hanem maradtak beszélgetni, együtt lenni. Egyre többen jönnek el családostul is: a kisgyermekek, feleségek együtt szurkolnak. (...) Augusztus 19-én (...) volt a kupa zárónapja, amire közel háromszáz néző jött el. Az elődöntők után a gálamérkőzés következett, ahol a Budapest Honvéd FC labdarúgócsapatának egykori válogatott játékosai is játszottak. Pályára lépett Sallai Sándor, Bánfi János, Plókai Attila, Kovács Kálmán korábbi válogatott labdarúgók, akik közül ketten kint voltak az 1986-os világbajnokságon is. A bajnokság döntőjében (...) a Likőr csapata nyert.

A nap folyamán a mezekre való licitálással és a tombolabevételekkel is gyűltek az adományok, valamint egy adománygyűjtő dobozt is kihelyeztünk. (...) az összesen több mint 300 ezer forint adományból 206 700 forintot gyűjtöttünk össze az ASK számára, ami bőven felülmúlta az előzetes várakozásainkat is. Az ASK-ból is érkeztek gyerekek a döntő napjára, akik minden csapat játékosának kézzel készített kulcstartókat adtak ajándékba, a kupagyőztes csapatnak pedig egy viaszképpel készültek. Ez nagyon jólesett, nagyon megható pillanat volt. (...)

Már a korábbi években is érkezett olyan visszajelzés hozzánk a Summer Cupról, hogy nagyon pozitív játékszellemmel, egymásra odafigyelve, jó lélekkel játszunk. (...) Nagyon felemelő tudni azt, hogy a focival is lehet segíteni másokon. Örülök, hogy az ASK számára is, illetve a másik alapítványnak is ilyen nagy összegű adományt tudtunk felajánlani, és remélem, hogy jövőre is hasonló lelkesedéssel foghatunk majd bele a torna szervezésébe” – fogalmazott az interjúban Szabó Imre, a focikupa egyik főszervezője.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány köznevelési intézményei közé tartozik a gyöngyösi Autista Segítő Központ (ASK), amely egyike azon helyeknek, ahol országos szinten is magas színvonalú foglalkoztatás folyik, és családias légkörben nyújtanak folyamatos segítséget autizmussal élő embertársainknak. Az ASK működésének támogatására a Ferences Alapítványon keresztül is van lehetőség. Erről bővebben IDE kattintva olvashatnak.

Forrás: Ferencesek.hu



Fotó: Autista Segítő Központ, Heol.hu



Magyar Kurír