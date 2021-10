Az egész várost szolgáló terekkel bővül a keszthelyi katolikus iskola

Az iskolában tartott sajtótájékoztatón részt vett Udvardy György veszprémi érsek; Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes; Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, valamint Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője.

A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola központi helyet foglal el Keszthely városa és a régió oktatási rendszerében. Az épület jelen állapota és infrastruktúrája nem elégíti ki kellő módon napjaink pedagógiai igényeit, különös tekintettel az egészséges testmozgásra való nevelésre, valamint a belső infrastrukturális háttérre. Az intézmény jelenleg csak egy kis méretű tornaszobával rendelkezik. A megoldás egy tornacsarnok építése, melynek kivitelezése – mivel az iskola eredetileg is szűkös helyen működik – csak területbővítéssel valósítható meg. Ez utat nyit a közösségi célú terek kialakítására is.

A főegyházmegye által építendő csarnok megvalósulása mellett felújítják a Reischl-sörház ipari műemlék épületét is, melyben a csarnok kiszolgálóhelyiségei kapnak majd helyet, valamint civil közösségi alkalmakat is befogadó tereket alakítanak ki. A multifunkcionális csarnokot és a mellette megújuló – belső és kültéri – közösségi terek arra alkalmas részeit a főegyházmegye külön megállapodás alapján, tanítási időn kívül megnyitja a város közönsége és sportegyesületei előtt.

A Veszprémi Főegyházmegye a közeli más fenntartású oktatási intézmények sport- és általános testnevelési oktatási feladataihoz is segítséget kíván nyújtani külön megállapodások alapján, összehangolva az ilyen jellegű szükségleteket.

A tervekhez, valamint a műszaki előkészítő feladatok elvégzéséhez csaknem 2,3 milliárd forint támogatást biztosított a kormány – jelentette be Schanda Tamás államtitkár és közölte, hogy az intézményt mintegy 9 milliárd forint értékben fejlesztik.

Nagy Bálint polgármester kifejezte örömét, hogy az oktatási intézmény mellett Keszthely város lakossága, sport- és civilszervezetei előtt is új terek és lehetőségek nyílnak meg a multifunkciós sportcsarnok és uszoda épülésével, valamint a megújuló sörház közösségi helyiségeinek megnyitásával.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy minden olyan intézmény, ami erősödik, vonzza a fejlődést, a kultúrát, mindenképpen hasznos a város számára, azt erősíti. Fontosnak tartja, hogy ezek a beruházások sokféleképpen betöltik ezt a szerepet is.

Udvardy György veszprémi érsek kiemelte: a kormány, az önkormányzat, az Egyház és a régió szereplőinek együttműködésével reális igények megvalósítása kezdődhet el Keszthelyen. Olyan épületegyüttest szeretnének kialakítani, amely a teremtett világ védelmét szem előtt tartva, a városban és a környéken élők számára is magas színvonalú infrastrukturális feltételeket biztosít – mondta el a főpásztor.

Az érsek hangsúlyozta: a majdani multifunkcionális sportcsarnokot és a megújuló közösségi tereket a város közössége előtt is megnyitják; az uszodakomplexum lehetőséget ad a térségben élő négyezer gyermek fogadására, tanítási idő kívül pedig a város és a régió sportegyesületei is igénybe vehetik. A multifunkcionális kialakítás pedig lehetővé teszi zenei és kulturális programok megtartását, városi események megrendezését is.

A fejlesztés részeként megvásárolták a szomszédos területen található műemlék Reischl-sörházat, melynek területén felépülhet a multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint kialakíthatnak közösségi tereket. A csarnok kiszolgálóhelyiségeit is magába foglaló ipari műemlék helyet adhat helyi civil közösségek működésének is. A felépülő intézmény nyitott térként fog funkcionálni az oda befogadható szervezetek, kezdeményezések számára.

A kormány támogatásból részben korszerűsítik az oktatási intézmény épületét, eszközparkját is. Az iskola jelenlegi épülete felújításra szorul. Mind épületvillamossági, mind épületgépészeti szempontból hiányosságok, elavult és főként nem takarékos és környezettudatos megoldások jellemzik. Kisebb frissítések voltak az elmúlt években, de ezek gyökeres változást nem eredményezhettek. A belső nyílászárók, szigetelések, burkolatok cseréje és a belső terek optimalizálása is szükségessé vált.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

