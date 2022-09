Az egészség- és termékenységtudatosság fontosságát hirdeti a Katolikus Szeretetszolgálat

A Katolikus Szeretetszolgálat kiemelten fontosnak tartja a nők egészség- és termékenységtudatosságának támogatását, amit leginkább az orvosokon és tanácsadókon keresztül lehet megvalósítani. A szeretetszolgálat működésének kezdete óta felkarolja azokat a társadalmi elveket, amelyekben hisz: az emberi méltóság kérdése, a termékenységtudat támogatása, a gondviselő szeretet megvalósítása mind olyan elvek, amelyek a társadalom működésében kiemelt szerepet játszanak.

A cikluskövetés tudományosan elismert módszereivel ismerkedhetnek meg azok az érdeklődők, akik kapcsolatba kerülnek a szeretetszolgálat támogatásával kiképzett, nemzetközileg is elismert dokumentummal rendelkező oktatókkal. A képzések célja, hogy az orvosok és védőnők megismerjék a cikluskövetés adta előnyöket és diagnosztikus lehetőségeivel kapcsolatos ismeretekre tegyenek szert – a menstruációs ciklust ugyanis a testhőmérséklet, vérnyomás, pulzus és a légzés mellett az ötödik életjelként tartják számon.

Jelenleg a nők csupán három százaléka figyeli és érti saját ciklusának eseményeit, pedig az orvosok által kidolgozott tudományos háttérrel és több évtizedes múlttal rendelkező módszerek segítségével teljesebb képet kaphatnak hormonális és általános egészségükről, termékenységük állapotáról, valamint az esetlegesen fennálló rendellenességekről és a krónikus betegségekről egyaránt (pl. PCOS, inzulinrezisztencia, vagy akár a meddőség okairól).

Annak érdekében, hogy a természetes cikluskövetés módszereit az orvosok is megismerjék, számos kezdeményezés indult, kezdve a nőgyógyászok, endokrinológusok és belgyógyászok számára elérhető szakmai továbbképzésektől, az egyetemi oktatásban hivatalosan is megjelenő, választható tantárgyig. A Katolikus Szeretetszolgálat fontosnak tartja, hogy a szakrendeléseken is elérhetővé váljanak azok a tudományos eredmények, amelyek a különböző cikluskövetési módszerek alapjául szolgálnak.

„A cikluskövetéssel minden nő és orvos számára könnyedén nyomon követhetővé válik a nők egészségi állapota, a módszernek köszönhetően pedig az egészségestől való eltérések időben feltárhatóvá, kezelhetővé, a krónikus betegségek megelőzhetővé válhatnak. Mindezek miatt nagyon fontosnak tartom, hogy a cikluskövetés módszereit a tantárgy keretein belül minden jövendő gyógyító és prevenciós munkát végző orvos alapszinten megismerje” – foglalta össze a módszer és a képzés jelentőségét Kállay Csilla, orvos, cikluskövetés oktató.

A cikluskövetés metódusát a Katolikus Egyház is elfogadja és támogatja, ismerve a gyermekvállalás terén tapasztalható társadalmi problémákat és a mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó orvosi módszerek okozta erkölcsi dilemmákat. A cikluskövetés hitbéli elköteleződéstől függetlenül bárki számára hasznos eszköz lehet, hiszen a módszerek hatékonyságát tudományos kísérletek igazolják, tréning során bárki számára könnyedén elsajátíthatóak, használatuk pedig kizárólag az önmegfigyelésen alapul.

A cikluskövetésről bővebben: www.cikluskovetes.hu

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír