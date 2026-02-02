Az egri Főegyházmegyei Könyvtár orvosi könyveit mutatták be a Markhot Ferenc kórházban

Az egri kórház névadójának könyvtárából származó kötetek is kerültek arra az asztalra, melyen több, orvosi szempontból is rendkívüli könyvemléket is bemutattak. Mint Stankovics Éva, az egri kórház főigazgatója elmondta, a múlt év során látogathatóvá tett refektórium méltó helye az ilyen kulturális, feltöltő programoknak, s terveik szerint a jövőben is fogad majd különböző rendezvényeket ez a helyszín.

„Nem sok ilyen intézmény van az országban, mely ilyen múlttal, s ennyi fennmaradt, régi épülettel rendelkezik. Fontos, hogy ápoljuk névadónk emlékét és kórházunk múltját” – mondta el köszöntőjében Stankovics Éva.

Restaurált, 18. századi orvosi köteteket mutattak be, előtte Balogh Ferenc, a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója foglalta össze röviden a bibliotéka történetét. Beszédében említette, hogy a könyvtár alapítója, Eszterházy Károly fontosnak tartotta, hogy az általa megalapítani kívánt egyetem minden fakultása számára biztosítsa az oktatáshoz szükséges könyveket.

A könyvtár tulajdonában számtalan egyedülálló kötet is van, például egy abból a három fennmaradt példányból, melyben Dante Isteni színjátéka van latin nyelven. A legkisebb könyvük mindössze 0,5 cm x 0,5 cm-es, a legrégebbi kötet pedig a 11. századból származik és IX. Leó pápa levelezését és egyéb műveket őriz az utókor számára – említette beszédében Balogh Ferenc.

Korábban egyetlen mű volt ismert (Avicenna kánonjának részlete), de az elmúlt években két újabb olyan orvosi könyvet fedeztek fel, amelyekben megtalálható Markhot Ferenc 18. századi vármegyei orvosdoktor-fizikus tulajdonosi bejegyzése. Az egyik gyógyszerészeti, a másik sebészeti szakkönyv.

„Gyakran hagyatékokban, régi plébániai könyvtárakban bukkanunk ilyen régi könyvekre, a most bemutatott példányok például Tungli István plébános hagyatékából származnak, Felsőtárkányból” – tette hozzá a könyvtárigazgató.

Maszárovics Zoltán orvosigazgató a 18. századi orvoslásról és a bemutatott könyvek tartalmáról beszélt, szakmai szemmel tekintve a benne foglaltakra. Izgalmas előadásában azt mondta, ezek a könyvek egyszerre több dolgot is bizonyítanak: azt, hogy mennyi minden változott az elmúlt évszázadok alatt az orvostudományban, és azt, mennyi minden maradt azóta is állandó.

„Érdekes dolog látni azt, hogy a két orvoslással kapcsolatos könyv kiadása között eltelt száz évben is mennyi minden változott, de az is meglepő, hogy bizonyos kifejezéseket a mai napig változatlanul használunk” – foglalta össze az egri kórház orvosigazgatója.

Forrás: Makó-Szabó Diána/heol.hu

Fotó: Papp Zsolt

Magyar Kurír